Kentsel dönüşüm yatırımına 60.5 milyar lira harcandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm ve beraberindeki çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, büyük kısmı 2012'den günümüze kadarki süreçte, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kira yardımı, hibe, faiz desteği, proje yardımı ve kamulaştırma gibi faaliyetler için 60 milyar 500 milyon liralık kaynak kullandı.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki alanlarda, "riskli alan", "rezerv yapı alanı", "kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı", "yenileme alanı" ve "riskli yapılar" belirleniyor.

KİRA YARDIMI KAYNAĞI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, bu alanlarda ikamet eden vatandaşların can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetleri için kira yardımı, faiz desteği, proje ve kamulaştırma giderlerini de içeren kaynak ayrılıyor.

Bakanlık 2012'den bu yana 59 ilde 564 bin bağımsız bölümün bulunduğu 269 "riskli alan"da çalışma yürüttü, 81 ilde "riskli yapı" olarak değerlendirilen 690 bin konut ve iş yerinin yenileme çalışmaları sürüyor.

Dönüşüm çalışmaları kapsamında 67 ilde 48 bin hektar "rezerv yapı alanı", 33 ilde 161 "kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı" ve 11 ilde 16 "yenileme alanı" belirlendi.

673 BİN YAPI YIKILDI

Riski alanlarda ve yapılarda yer alan 673 bin konut ve iş yerinin yıkım işlemleri tamamlandı.

Kentsel dönüşüm kapsamında Bakanlık tarafından TOKİ, İLBANK tarafından proje karşılığı 7 milyar 946 milyon lira aktarılan belediyelerden 663 milyon lira tutarında hizmet alındı.

Proje karşılığı aktarılan bedelle birlikte kira yardımı, hibe, faiz desteği, kamulaştırma ve uygulamalarla kentsel dönüşüm için yaklaşık 16 milyar lira bedel Bakanlık tarafından karşılandı.

VATANDAŞLARA VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ SAĞLANDI

Binasını dönüştüren vatandaşlara vergi ve harç muafiyeti sağlanarak yaklaşık 12 milyarlık ilave destek sağlandı. Ayrıca TOKİ eliyle, kentsel dönüşüm kapsamında 32 milyar 500 milyon lira bedelli yatırım yapıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlık tarafından 1 milyon 400 bin bağımsız bölümde ikamet eden 5 milyon vatandaşın can güvenliğini teminat altına alacak kentsel dönüşüm çalışmaları da devam ediyor.

Kamu ve özel sektör eliyle 2012'den bu yana yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutları ve yapı denetim sistemi ile Türkiye'deki binaların yüzde 65'i güvenli hale getirildi, 54 milyondan fazla vatandaş güvence altına alındı.

"Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" hedefiyle 5 yıl içerisinde 1 milyar 500 bin konutu acil dönüştürmeyi amaçlayan Bakanlık, bu kapsamda 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlayacak.

Bakanlık, 20 yıl içinde de toplam 6 milyon 700 bin konutun dönüşümünü tamamlamayı planlıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI 6 BAŞLIKTA YAPILIYOR

Kentsel dönüşüm çalışmaları "deprem riski altındaki yapı ve alanların dönüşümü", "sel ve heyelan riski altındaki alanların dönüşümü", "tarihi kent merkezleri ve meydanların dönüşümü", "sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü", "tarım köy projeleriyle kırsal dönüşüm ve modern otopark alanları üretimi"ni içeren 6 başlık altında yürütülüyor.

Sel ve heyelan riski altındaki alanların dönüşümü kapsamında Bakanlık, Karadeniz Bölgesindeki tüm illerde iklim değişikliği kaynaklı zararlara ilişkin tespit çalışması yaptı.

Bakanlık, tarihi kent merkezleri ve meydanların dönüşümü kapsamında da meydanları tarihi kimliğine kavuşturacak çalışmalar yürütüyor.

12 İLDE, 10 BİN SANAYİ İŞ YERİ PROJELENDİRİLDİ

Sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümünü de gerçekleştiren Bakanlık, sanayi alanlarını çok daha modern ve geniş alanlara taşıyor.

Tarım köy projeleriyle kırsal dönüşümü de gerçekleştirmeyi hedefleyen Bakanlık, kırsal yerleşim alanlarının konut ve altyapı ihtiyaçlarını gideriyor, yaşam koşullarını iyileştiriyor.

45 AYRI PROJEDE 7 BİN TARIM KÖY KONUTU TAMAMLANDI

Daha önce 45 ayrı projede 7 bin tarım köy konutunun yapımını tamamlayan Bakanlık, Elazığ'da 1515, Malatya'da 654 tarım köy tipi konut ve ahır projesinin çalışmalarını yürütüyor.

Bakanlığın Türkiye'de bir ilk ve model olacak ahır projesinin başlatıldığı Ağrı'da 350 yeni ahır yapılıyor. Bingöl için de 200 konut ve ahır için proje çalışmaları sürüyor.

Modern otoparklar üretip trafik sıkışıklığını, şehirlerdeki araç yoğunluğunu azaltmak için de çalışan Bakanlık, ihtiyaç duyulan yerlere geniş yer altı otoparkları, bölge otoparkları yapıyor.

Acil dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılan binaların altına bölgenin ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda 2-3 katlı otoparklar yapılıyor. Daha büyük projelerde ise özellikle donatı alanlarının altına bağımsız, büyük otoparklar inşa ediliyor.