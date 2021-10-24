Kerevit tezgahta 30, restoranda 500 lira

Tatlı sularda yetişen kerevitler, balıkçı tezgahlarındaki yerini aldı. Kerevitin kilosu 30 liradan satılırken, lüks restoranların masasında ise 500 liradan alıcı buluyor.

Geçtiğimiz yıl yurt dışına 800 ton ihraç edilen ve tatlı su ıstakozu olarak bilinen kerevit, Düzce'de balıkçı tezgahına indi.

Yurt dışında ve Türkiye’deki lüks restoranların vazgeçilmezi olarak görülen kereviti, vatandaşlar da ilk kez gördü.

Sağlığa faydası olan kerevitin kilosu 30 liradan alıcı buluyor.

“VATANDAŞIMIZ TATSIN DİYE GETİRDİK”

Kerevitin faydalarına değinen balıkçı Tuncay Kılıç, “Kerevit tam bir omega deposudur, hem de lüks restoranların vazgeçilmezidir. Biz de vatandaşlarımız kereviti bilsin, görsün ve yesin diye tezgaha getirdik. Pişirilmesi de basittir, normal şekilde haşlanıyor. Karides gibi haşlanarak, soyulup servis ediliyor.” dedi.

“500 LİRAYA PİŞİRİLMİŞ OLARAK SATIYORLAR”

Kerevitin tatlı sularda yetiştiğini söyleyen Kılıç, “Kerevit, tatlı suyun ıstakozu olarak bilinir. Çok bilinen bir ürün değil. Kilosunu 30 liradan veriyoruz. Lüks restoranlarda tanesini 500 liraya pişirilmiş olarak satıyorlar.” diye konuştu.