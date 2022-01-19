Kerkük-Ceyhan petrol boru hattındaki patlama petrol fiyatlarını yükseldi

Kahramanmaraş'taki Irak-Türkiye boru hattında gerçekleşen patlama sonrasında günlük 450 bin varillik petrol transferi dururken, petrol fiyatları güne yükselişle başladı.

Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattında dün akşam meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürülürken kesilen petrol akışı henüz başlamadı. Petrol boru hattında soğutma çalışmaları sürüyor. Akışın kesilmesiyle birlikte petrol fiyatları 7 yılın zirvesine çıktı.

KERKÜK-CEYHAN'DA SEVKİYAT DURURCA KÜRESEL PETROL FİYATI ARTTI

Irak petrollerini dünyaya taşıyan hatlardan olan Kerkük-Ceyhan'dan sevkiyatın durması küresel petrol fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

BOTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

BOTAŞ'tan bugün yapılan açıklamada dün akşam henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından başlayan yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

BORU HATTI EN KISA SÜREDE DEVREYE ALINACAK

Açıklamada, "Başta BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin özverili çalışması sonucu yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru hattı gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır." denildi.

PETROL FİYATLARI YEDİ YILIN ZİRVESİNDE

Patlamanın ardından küresel ham petrol fiyatları arzın daha da azalacağı endişeleriyle yedi yılın zirvesine çıktı.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 88,55 DOLARA ÇIKTI

Kahramanmaraş'taki patlama sonrasında Brent petrol yüzde 1,2 yükselişle varil başına 88,55 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol yüzde 1,3 yükselişle 86,56 dolar oldu.