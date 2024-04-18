'Kesme altın' iddialarına İstanbul Kuyumcular Odası'ndan yanıt İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, kuyumcuların kesme altın alımı ve satımı yapmayacağına dair haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

AA

Altın fiyatlarındaki artış devam ederken kamuoyuna servis edilen hatalı bilgiler tüketicilerin kafasını daha çok karıştırıyor.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, bir açıklama yaparak, bazı yayın organlarında yer alan "81 ildeki kuyumcuların kesme altın alım ve satımı yapmama kararı aldı" şeklindeki haberlere açıklık getirdi.

"Çekme altınların alınıp satılmasında bir kısıtlama yok"

Üzerinde, üretici rafineri ve kuyumcu firmasına ait isim veya logo, ayar ve taklit edilemeyen özel güvenlik desenleri bulunan çekili has/çekme altınların alınıp satılmasında bir kısıtlama olmadığını belirten Atayık, şu bilgileri verdi:

Altın fiyatlarının yüksek seyrettiği, yaşadığımız böyle bir dönemde bu türden kaynağı belirtilmeden paylaşılan haberlere itibar edilmemesi, itidalli davranılması önem arz etmektedir.

"Çekili altınlar kıymetli maden takip sisteminin dışında"

Atayık, çıkan haberlerin eksik bilgi nedeni ile hatalı yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

Konuya ilişkin olarak yapılan araştırma sonucunda bu haberin, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 'Kıymetli Maden Takip Sistemi' projesinden hareketle yazıldığı, ancak eksik bilgi nedeniyle böyle bir yanlış algıya yol açtığı düşünülmektedir. Darphane Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmelerde bu haberin doğruyu yansıtmadığı, çekili altınların kıymetli maden takip sisteminin dışında olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)