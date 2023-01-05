Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Memur maaş artışının yüzde 30 ile netleşmesinin ardından kıdem tazminatının tavan rakamı da yüzde 16,48 artarak kesinlik kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanını belirledi.

6 aylı kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayınlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

10 yıl çalışmış birinin kıdem tazminatı 179 bin 40 lira

Buna göre SGK brütü 17 bin 904 lira 62 kuruş üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre ihbar tazminatı, yan haklar, izin süreleri 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı.