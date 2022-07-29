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    Kilis'te boz Antep fıstığı hasadı başladı

    Kilis'te çiftçiler, yüksek gelir getiren ürünleri olan boz Antep fıstığının hasadına başladı.
    • 29.07.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 12:16
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    Kilis'te boz Antep fıstığı hasadı başladı

    Türkiye'de tarımdan üreticiye gelir getiren önemli bir ürün de Antep fıstığı.

    Türkiye'nin iller bazında fıstık üretiminde 7'nci sırada bulunan Kilis'te, yaklaşık 75 bin dekarda fıstık üretimi yapılıyor.

    Hasat havanın serin olduğu saatlerde yapılıyor

    Kilisli çiftçiler, havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde dallardaki fıstıkları topluyor.

    "Antep fıstığı üretim alanı arttı"

    Hasat çalışmalarına katılan Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, ekonomik değeri yüksek olan Antep fıstığının kentte üretim alanının arttığını söyledi.

    "Doğal afetlere rağmen rekolte iyi"

    AA'nın haberine göre, Özdemir, doğal afetlere rağmen rekoltenin iyi olduğunu, yaklaşık 4 bin 500 ton fıstık beklediklerini belirtti.

    "Üreticiler pazarlamada acele etmesin"

    Özdemir, üreticilere fıstığı pazarlamada acele etmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

    Kilis

    "Verim düşük ama kalite iyi"

    Çiftçi Mehmet Canbakış da geçen yıla göre verimin düşük ancak fıstıkta kalitenin iyi olduğunu kaydetti. Canbakış, 15 dönümden yaklaşık 3 ton fıstık beklentisinin olduğunu dile getirdi.

    Kilis


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