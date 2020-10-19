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    Kilis'te 'Hicaz narı' hasadı başladı

    Kilis'te, 10 bin dekar alan üzerinde gerçekleşen nar hasadı sonrasında elde edilen ürün, soğuk hava depolarına kaldırılarak, oradan da yurt dışına ihraç edilecek.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 10:09
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    Kilis'te 'Hicaz narı' hasadı başladı

    Kilis'te, 10 bin dekar alanda üretimi yapılan narların hasadına başlanması sevinci yaşanıyor.

    Narların çoğunun, 'Hicaz narı' olarak bilinen çeşitten olduğu belirtiliyor.

    ÜRETİCİ MEMNUN

    Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, kilosu 3 liradan alıcı bulan narın, üreticiyi mutlu ettiğini söyledi.

    NARLAR İHRAÇ EDİLECEK

    Özdemir, "Narların çoğu 'Hicaz narı' olarak bilinen çeşittir. Hasadı yapılan narların büyük bölümü yurt dışına ihraç ediliyor." diye konuştu.

    Kilis te Hicaz narı hasadı başladı #1

    NAR EKŞİSİ YAPIMI İÇİN İDEAL ÜRÜN

    'Hicaz narı'nın ekşi olduğunu ve nar ekşisi yapımında da kullanıldığını anlatan Özdemir, Kilis'in nar üretimi açısından önemli bir şehir olduğunu dile getirdi.

    Kilis te Hicaz narı hasadı başladı #2

    ÜRÜNLER SOĞUK HAVA DEPOSUNA KALDIRILIYOR

    Kentteki nar üreticilerinden Mehmet Sakar ise hasadı yapılan meyvenin soğuk hava deposunda saklandığını, aralık veya ocak ayında talep doğrultusunda istenilen ülkelere ihraç edildiğini kaydetti.

    Kilis te Hicaz narı hasadı başladı #3

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