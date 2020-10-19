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- Kilis'te 'Hicaz narı' hasadı başladı
Kilis'te 'Hicaz narı' hasadı başladı
- DHA
- 19.10.2020 - 10:09
Kilis'te, 10 bin dekar alanda üretimi yapılan narların hasadına başlanması sevinci yaşanıyor.
Narların çoğunun, 'Hicaz narı' olarak bilinen çeşitten olduğu belirtiliyor.
ÜRETİCİ MEMNUN
Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, kilosu 3 liradan alıcı bulan narın, üreticiyi mutlu ettiğini söyledi.
NARLAR İHRAÇ EDİLECEK
Özdemir, "Narların çoğu 'Hicaz narı' olarak bilinen çeşittir. Hasadı yapılan narların büyük bölümü yurt dışına ihraç ediliyor." diye konuştu.
NAR EKŞİSİ YAPIMI İÇİN İDEAL ÜRÜN
'Hicaz narı'nın ekşi olduğunu ve nar ekşisi yapımında da kullanıldığını anlatan Özdemir, Kilis'in nar üretimi açısından önemli bir şehir olduğunu dile getirdi.
ÜRÜNLER SOĞUK HAVA DEPOSUNA KALDIRILIYOR
Kentteki nar üreticilerinden Mehmet Sakar ise hasadı yapılan meyvenin soğuk hava deposunda saklandığını, aralık veya ocak ayında talep doğrultusunda istenilen ülkelere ihraç edildiğini kaydetti.