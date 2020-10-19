Kilis'te 'Hicaz narı' hasadı başladı

Kilis'te, 10 bin dekar alan üzerinde gerçekleşen nar hasadı sonrasında elde edilen ürün, soğuk hava depolarına kaldırılarak, oradan da yurt dışına ihraç edilecek.

Kilis'te, 10 bin dekar alanda üretimi yapılan narların hasadına başlanması sevinci yaşanıyor.

Narların çoğunun, 'Hicaz narı' olarak bilinen çeşitten olduğu belirtiliyor.

ÜRETİCİ MEMNUN

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, kilosu 3 liradan alıcı bulan narın, üreticiyi mutlu ettiğini söyledi.

NARLAR İHRAÇ EDİLECEK

Özdemir, "Narların çoğu 'Hicaz narı' olarak bilinen çeşittir. Hasadı yapılan narların büyük bölümü yurt dışına ihraç ediliyor." diye konuştu.

NAR EKŞİSİ YAPIMI İÇİN İDEAL ÜRÜN

'Hicaz narı'nın ekşi olduğunu ve nar ekşisi yapımında da kullanıldığını anlatan Özdemir, Kilis'in nar üretimi açısından önemli bir şehir olduğunu dile getirdi.

ÜRÜNLER SOĞUK HAVA DEPOSUNA KALDIRILIYOR

Kentteki nar üreticilerinden Mehmet Sakar ise hasadı yapılan meyvenin soğuk hava deposunda saklandığını, aralık veya ocak ayında talep doğrultusunda istenilen ülkelere ihraç edildiğini kaydetti.