Kilosu 1.000 lira! İlk badem çağlası hasadı Mersin’de yapıldı Mersin’in Silifke ilçesinde hasadına başlanan bademin kilosu 1.000 liradan satılıyor. Vatandaşlar çağlanın fiyatının düşmesi için tam hasada geçeceği tarihi bekliyor. Şimdilik çağla, kilo ile değil tadımlık için gramla satın alınabiliyor.

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İHA

Çağla, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bahar meyvelerinin ilki olarak biliniyor.

Çağlanın manavlarda görülmesi bir bahar müjdesi olarak kabul ediliyor.

İlk çağla hasadı haberi, Türkiye'nin sıcak ikliminin yaşandığı güney şeridinden geldi.

Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin’in Silifke ilçesinde, ilk çağla hasadı yapıldı.

Çağla, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Kilosu 1.000 TL’den alıcı buluyor

Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen badem çağlasının kilogramı, tezgahlarda 1.000 TL’den alıcı buluyor.

Önceki yıllara göre satışına 20 gün önce başlanan çağla, Silifke'deki üreticilerin yüzünü güldürüyor.

"Kilo yerine tadımlık olarak gramla alınıyor"

Işıklı Mahalle Muhtarı Zafer Can, çağlayı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak gram ile satın aldıklarını kaydederek şöyle konuştu:

Tamamen doğal şartlarda üretiliyor. İlaç yok, gübre yok. Tamamen doğal ve organik yetiştiriyoruz. Köyümüzün geçim kaynağıdır. Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği olarak bir projemiz var. Yayla kesimlerinde binlerce dönüm boş arazi var. Buralara badem ağacı ekmek istiyoruz.

"100 gramlık paketleri 100 lira"

Şu an 100 ton gibi bir üretimimiz var. Kilosunu 1.000 liradan satıyoruz. Ancak kilo ile alamayanlar için 100 gramlık paketleri 100 liradan satıyoruz.

"Fiyatı yeni çıktığı için yüksek"

Çağlanın yeni çıktığı için fiyatının biraz yüksek olduğunu açıklayan Can, şöyle konuştu:

Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil 100 gram olarak alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde çağlanın hasadının artmasıyla birlikte fiyatların da aşağıya düşmesini tahmin ediyoruz.

"Tam hasat 9 Mart’ta"

Sezonun ilk meyvesi olması nedeniyle çağlanın büyük bir rağbet gördüğünü belirten Zafer Can, "9 Mart’ta çağla festivali ile tam hasada geçeceğiz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)