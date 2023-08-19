Kilosu 40 lira! Mersin'de beyaz incir bu yıl altın yılını yaşıyor Mersin'in Mut ilçesinde incir hasadı devam ediyor. İlk hasadında incirin kilosu 65 liraydı, yılın ikinci hasadında rakamların 35 ila 40 liradan satılması üreticiyi mutlu ediyor.

İHA

Mersin'de incir hasadı altın yılını yaşıyor.

İlçede 12 ay tarım üretimi yapılabiliyor.

Yaz ve kış her mevsim çeşitli ürünlerin hasat edildiği Mut ilçesinde başta kayısı, erik, zeytin, zeytinyağı, incir, nar olmak üzere birçok ürünü üreterek hem yurt içine hem de yurt dışına satılmasını sağlıyor.

Kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede Mut beyaz incirinin hasadı devam ediyor.

30 bin ton rekolte tahmini

Mut ilçesinde 8 bin dekar alanda üretimi yapılan incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor

Beyaz incirin ilk hasadında kilosu 65 liradan alıcı buluyor.

Beyaz incir; rengi, aroması, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken, kilosunun 35 ila 40 liradan alıcı bulması da üreticisinin yüzünü güldürdü.

"İncirin sütü güneşte yaktığı için güneş doğmadan toplanıyor"

Üreticiler beyaz incirin veriminden memnuniyetlerini şöyle dile getiriyor:

Güneş doğmadan sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz. Sıcaklar başlamadan inciri toplamak zorundayız. Sıcağa kalırsak incirin sütü vücudumuzu yakıyor. Toplaması zor olmasına rağmen fiyatı 35 ila 40 lira olması bizi sevindiriyor. Fiyatlar geçen yıllara oranla çok çok iyi. İncir bu yıl altın yılını yaşıyor. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Piyasanın bu şekilde devam etmesi durumunda incirden bu yıl para kazanacağız.

"Bir kova incir 350 ila 400 lira gelir demek"

İncir alımı yapan tüccarlar ise, bu yıl incir hasadı fiyatlarının iyi başladığını belirtirik şöyle konuştu:

Kaliteli Mut incirine Türkiye’nin her tarafında rağbet fazla. Fiyatlar da çok iyi. Bir kova incir 10 kilo geliyor. 350 ila 400 lira gelir demek. Hem tüccar olarak biz hem de üretici fiyatlardan memnun.

"Emeğimizin karşılığını almış olacağız"

İncirin bu yıl altın yılını yaşadığını söyleyen üretici Ali Kavalcı da ürünün fiyatını şöyle aktardı: