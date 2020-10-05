Kimya sektörü 206 ülkeye ihracat yapıyor

Bu yılın eylül ayında 1 milyar 638 milyon dolar ihracat gerçekleştiren kimya sektörü, 206 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla, “en çok ülkeye ihracat yapma” başarısını elde etti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) açıklamasına göre, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 12,69 daralarak 13.1 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

EYLÜL AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE IRAK OLDU

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimya sektöründe; Irak, eylülde en çok ihracat yapılan ülke oldu. Irak’ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise ABD, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Romanya, İsrail, Yunanistan ve Rusya olarak sıralandı.

Irak’a yapılan kimya ihracatı eylülde 105 milyon 412 bin dolar olarak gerçekleşti.

EYLÜLDE EN ÇOK "PLASTİKLER VE MAMULLERİ" İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçen ay kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 588 milyon 533 bin 203 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada 248 milyon 586 bin 698 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun ihracatı 133 milyon 477 bin 670 dolarla üçüncü sırada geldi.

Uçucu yağlar, kozmetikler ve sabunu takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise "anorganik kimyasallar", "kauçuk, kauçuk eşya", "eczacılık ürünleri", "boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları", "muhtelif kimyasal maddeler", "yıkama müstahzarları" ve "organik kimyasallar" oldu.

Alt sektörlerde en çok artış muhtelif kimyasal maddeler sektöründe olurken en fazla daralma ise mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri sektöründe gerçekleşti.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE İLK 10 İÇİNDEKİ 7 ÜLKEYE, KİMYA İHRACATI ARTTI

Bu arada, 2020 yılı dokuz aylık dönemde ise en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler sırasıyla Irak, Almanya, Hollanda, ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, İsrail, Romanya ve Belçika oldu. Aynı dönemde bu ilk 10 ülke arasında Hollanda, İtalya ve İspanya dışında 7 ülkeye yapılan kimya ihracatında artış kaydedildi.

"ABD VE İSPANYA’YA YAPILAN KİMYA İHRACATI YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTTI"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Bu yıl eylül ayı kimya sektörü ihracatımız geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1,15 daralarak 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayına göre ise yaklaşık yüzde 18’lik bir artış oldu. Eylül ayında 206 ülke ve bölgeye yaptığımız kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ile en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör olduk." ifadelerini kullandı.