Kira beyannamesi için son 4 gün: Beyan etmeyene ceza kapıda

2025 yılında konuttan 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahiplerinin beyanname vermesi gerekiyor. Bu tutarların altında geliri olanlar ise beyanname vermekle yükümlü değil.

Spectrum Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci, kira beyannamesi süresinin daraldığına dikkat çekerek, “Gelirlerin zamanında ve doğru şekilde beyan edilmesi zorunlu. Aksi durumda hem cezai yaptırımlar hem de ek vergi yüküyle karşılaşılabilir.” dedi.

GERÇEK GİDER Mİ, GÖTÜRÜ GİDER Mİ?

Beyannamede iki farklı gider yöntemi bulunuyor. Gerçek gider yöntemini tercih eden mükellefler; aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım, sigorta ve yönetim giderlerini gelirlerinden düşebiliyor. Ayrıca, konutun satın alındığı tarihten itibaren 5 yıl içinde, iktisap bedelinin yüzde 5’i de gider olarak yazılabiliyor. Ancak bu yöntemde tüm belgelerin 5 yıl boyunca saklanması gerekiyor.

Alternatif olarak seçilebilen götürü gider yönteminde ise belge zorunluluğu bulunmuyor. İstisna tutar düşüldükten sonra kalan kira gelirinin yüzde 15’i otomatik olarak gider kabul edilerek vergilendirilecek tutardan indiriliyor.

DENETİMLER SIKI: KAYITLAR ÇAPRAZ KONTROL EDİLİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın denetimlerini artırdığına dikkat çeken İnci, tapu ve banka kayıtlarının yanı sıra MERNİS verileri üzerinden de çapraz kontroller yapıldığını belirtti. Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile emsal kira bedellerinin de tespit edildiğini aktaran İnci, beyanname verilmemesi halinde bir kat vergi ziyaı cezası uygulanacağını söyledi.

ÖDEMELER İKİ TAKSİTTE YAPILACAK

Kira gelirine ilişkin hesaplanan gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilecek. Beyannameler ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden, Dijital Vergi Dairesi’ndeki Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla ya da mobil uygulama üzerinden kolayca verilebiliyor. Dileyen mükellefler vergi dairelerinden de destek alabiliyor.

"BEYAN VEREN SAYISI 2 MİLYONU GEÇECEK

Geçtiğimiz yıl 450 bin adresin denetlendiğini ve 370 bin kişinin ilk kez beyanname verdiğini hatırlatan İnci, toplam mükellef sayısının 2 milyonu aştığını, bu yıl ise daha yüksek bir beyan sayısı beklendiğini ifade etti. Ayrıca yıl başından bu yana 120 bin kişiye SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığı belirtildi.