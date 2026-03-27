Kira beyannamesi için son 5 gün

Kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, 31 Mart'a kadar beyannamelerini verecek.

2025 yılında sahip oldukları konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve çeşitli hakları kiraya vererek gelir elde edenlerin, bu kazançlarını beyan etmesi gerekiyor.

TUTARIN ALTINDA OLANLAR BEYANNAME VEREMEYECEK

Konuttan 2025'te 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira alan gayrimenkul sahiplerinin vergilerini ödemesi gerekiyor.

İstisna tutarının altında kira geliri olanlar ise beyanname vermeyecek.

BEYANNAMEYİ VERİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Kira beyannamesi vermek zorunlu olurken, gelirlerin zamanında ve doğru beyan edilmesi gerekiyor.

Kira beyannamesi doldururken de dikkat edilmesi gereken bazı durumlar söz konusu.

Buna göre, gerçek gider yöntemi seçilirse aydınlatma, ısıtma, onarım, asansör ve idare, sigorta giderleri gelirden düşülebiliyor.

"GİB SİZDEN EVRAK İSTEYEBİLİR"

Konut olarak kiraya verilen gayrimenkulün satın alma tarihinden itibaren 5 yıl içinde iktisap bedelinin yüzde 5'i gider olarak gösterilebiliyor.

Bu giderlerin evraklarının 5 sene boyunca muhafaza edilmesi gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 5 yıl boyunca muhafaza edilen evrakları geri isteyebiliyor.

Bu yüzden muhafaza etmek oldukça önemli...

Belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i "götürü gider" olarak hesaplanıyor ve hasılattan indiriliyor.

BEYANNAME VERİLMEZSE NE OLUR

Eksik veya zamanında verilmeyen beyannameler olması durumunda mükellefler, izaha çağrılıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı da denetimleri yaparken tapu ve banka kayıtlarının yanı sıra MERNİS verileriyle çapraz sorgulama da yapıyor.

Beyanname verilememesi durumunda bir kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor.

İŞLEMLER NASIL YAPILACAK

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi" ile işlemlerini yapabilecek.

Ayrıca, Dijital Vergi Dairesinden hazır beyana ulaşılabilecek.

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekiyor.

Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri, kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.

10 SORUDA KİRA BEYANNAMESİ

1- Kimler beyanname vermek zorunda?

2025 yılı için konuttan yıllık 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

Kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, kullanım hakkı bulunanlar, zilyetler ile intifa ve irtifak hakkı sahipleri de mükellef sayılıyor.

2- Beyannameler ne zamana kadar verilecek?

Kira gelirine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri 31 Mart’a kadar verilebilecek.

3- Beyanname nasıl doldurulacak?

Mülk sahipleri, GİB’in resmi internet sitesi üzerinden “Hazır Beyanname Sistemi” aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi ve vergi daireleri üzerinden de beyanname verilebilecek.

4- Geçmiş ya da gelecek yıllara ait kira tahsil edilirse ne olacak?

Geçmiş yıllara ait tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın geliri sayılacak.

Gelecek yıllara ilişkin peşin tahsil edilen kiralar ise ödemenin yapıldığı yılın değil, ilgili oldukları yılın geliri olarak beyan edilecek.

5- İstisnadan kimler yararlanamayacak?

Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar ile yıllık 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler istisnadan faydalanamayacak.

Ayrıca ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazançların toplamı 2025 yılı için 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar ile kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler de istisna kapsamı dışında kalacak.

6- Yurt dışında yaşayanlar beyanname verecek mi?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de elde ettikleri kira gelirleri için dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor.

Yurt dışındaki vatandaşlar, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası bulunan kişiler, dış temsilciliklerden e-Devlet şifresi alarak veya mobil uygulama üzerinden beyanname gönderebilecek.

7- Ortak mülkiyette beyan nasıl yapılacak?

Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde, her bir ortak yalnızca kendi hissesine düşen kira gelirini beyan edecek.

8- Beyanname verilmezse ceza var mı?

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Verginin süresinde tahakkuk etmemesi durumunda ise bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek.

9- Gelir vergisi nasıl ödenecek?

Tahakkuk eden gelir vergisi; Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların kredi kartı veya banka hesapları aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden ödenebilecek.

10- Ödemeler taksitlendirilebilecek mi?

Gelir vergisinin birinci taksiti (damga vergisiyle birlikte) 31 Mart’a, ikinci taksiti ise 31 Temmuz’a kadar ödenebilecek.

Kira geliri elde eden mükelleflerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için süresi içinde beyanname vermeleri ve ödemelerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirmeleri gerekiyor.