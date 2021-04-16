Kira garantili karavan yatırımı başladı

Koronavirüs salgını, Türkiye’deki insanların tatil ve kamp alışkanlıklarını da değiştirdi. Karavan sektörü de yeni tatil anlayışına yeni soluklar getirdi.

İstanbul’da karavan kiralama ve satışı yapan bir firma kira garantili karavan satışına başladı. Böylece, yatırımcının piyasadan aldığı veya firmanın önerdiği karavan dönüşümüne uygun aracın satın alınmasıyla başlayan süreçte şirket, kira sözleşmesi kapsamında bu aracı müşterilere kiralıyor.

TATİLCİLER ARTIK 5 YILDIZLI OTELLERE DEĞİL İZOLE TATİLE ODAKLI

Salgın nedeniyle özellikle beş yıldızlı otellere ilginin azalması tatilcileri karavanla tatil seçeneğine yönlendirdi. Karavan kiralayan ve üreten firmalar artan talebe yetişmekte zorlanırken, bir firma, inşaat sektöründe de uygulanan ’Kira Garantili Karavan’ satışlarını başlattığını duyurdu.

YENİ BİR YATIRIM ALANI

Bu modelle küçük ve orta ölçekli yatırımcılara karavan kiralama uygulaması ile yeni bir yatırım fırsatı sunuluyor. Firma yatırımcı ile bir sözleşme imzalıyor. Aracın bakımı ve kiralanması firma tarafından yürütülüyor. Sözleşme süresi sonunda da yatırımcının lüs bir karavanı oluyor. Lüks bir karavanın kiralama yöntemiyle 4-5 yıl içerisinde yatırım maliyetini karşılanıyor.