Kira zam oranı! İş yeri kirası Şubat 2024 ayı zam oranı belli oldu Konutlardaki kiracılar Temmuz 2024’e kadar sözleşmelerini yüzde 25 artışla yenileyecek. Ancak iş yerleri için bu kural geçerli değil. İş yerlerinde enflasyon oranında artış yöntemi geçerliliğini halen koruyor.

Özel Haber

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

Enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 6,70 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi, aynı zamanda kiralara yapılacak o ayki zam oranını da belirliyor.

Zam oranı yüzde 54,72 oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan şubat ayına ait kira zam oranı, ocak enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 54,72 oldu.

İş yerlerinin kira zam oranı örnek hesaplanması

Sözleşmesi bu ay yenilenecek bir iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

10 bin liralık bir iş yeri kirası 5 bin 472 lira zamla 15 bin 472 lira olacak.

15 bin liralık bir iş yeri kirası 8 bin 208 lira zamla 23 bin 208 lira olacak.

20 bin liralık bir iş yeri kirası 10 bin 944 lira zamla 30 bin 944 lira olacak.

25 bin liralık bir iş yeri kirası 13 bin 680 lira zamla 38 bin 680 lira olacak.

30 bin liralık bir iş yeri kirası 16 bin 416 lira zamla 46 bin 416 lira olacak.