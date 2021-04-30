Kiraz ihracatımız arttı

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kiraz, sadece yurt içinde değil yurt dışında da rağbet görüyor.

Türkiye'nin kiraz ihracatı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 21,7 arttı.

Kiraz ihracatı 183 milyon 835 bin dolardan 223 milyon 709 bin dolara çıktı.

En çok ihracat 90 milyon 641 bin dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi Rusya ve Avusturya izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl ülkede hem kiraz üretimi hem de ihracatı artmaya devam etti.

EN FAZLA KİRAZI İZMİR ÜRETTİ

Geçen yıl en çok kiraz 108 bin 495 tonla İzmir'de üretilirken, bu ili 64 bin 86 tonla Konya, 55 bin 652 tonla Bursa ve 50 bin 934 tonla Manisa izledi.

KİRAZ İHRACATI YÜKSELDİ

Geçen sene ise ihracat bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 183 milyon 835 bin dolardan 223 milyon 709 bin dolara çıktı.

KITALAR ARASI KİRAZ İHRACATI

2020'de 62 ülkeye Türkiye'den kiraz ihracatı yapıldı. Bu ülkeler arasında en çok ihracat 90 milyon 641 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, 51 milyon 776 bin dolarla Rusya ve 13 milyon 638 bin dolarla Avusturya izledi.

Miktar olarak bakıldığında ise 2016'da 79 bin 789 ton kiraz ihracatı yapılırken, 2017'de 60 bin 121 ton, 2018'de 75 bin 304 ton ve 2019'da 80 bin 506 ton kiraz ihracatı kayıtlara geçti. 2020'de ise 87 bin 253 ton kiraz dış satımı yapıldı.