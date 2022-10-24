Kırıkkale'de dronla ekilen çeltik tarlalarında hasat yapılıyor

Geçtiğimiz yıl, drone'la ekim yapmak yaygınlaştı. Geniş ve engebeli arazilere drone'la yukarıdan tohum atmanın hızı ve kolaylığı sistemin genişlemesine neden oldu.

Drone ile tarla ekilmesi ya da ağaçlandırma için tohum atılması büyük bir kolaylık olarak kabul gördü. Drone, iş gücünden tasarruf yaptığı gibi ürünün traktörle ezilmesinin de önüne geçti.

Kırıkkale'de drone ile ekimi ve ilaçlaması yapılan çeltik tarlalarında hasat telaşı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çeltik üretilen 28 ilden birisi olan Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde ekim yapıldığını söyledi.

İlçede çeltik tarlalarında dron ile 530 dönümde ekim, yaklaşık 4 bin dönümde ilaçlama yapıldı.

"Dekar başına ortalama 800 kilogram ürün bekliyoruz"

Bu yıl verim beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Yılmaz, "Dekar başına ortalama 800 kilogram ürün bekliyoruz. 5 bin 200 dekarda yaklaşık 4 bin ton çeltik üretimi olacağını düşünüyoruz. Bu yıl üreticimiz modern yöntemlerle ekim yaptı. Bu, hem üreticimizin maliyetini düşürüyor hem de verim miktarını olumlu yönde etkiliyor. Biz de çiftçimizle memnuniyetlerine şahitlik ettik." dedi.

"Çeltik fiyatları üreticiyi memnun etti"

Yılmaz, hasat edilen alanlardaki verim ortalamasının yanı sıra açıklanan çeltik fiyatlarının da üreticiyi son derece memnun ettiğini söyledi.

"Osmancık" ve "baldo" dışında yeni çeşitler yetiştirilecek

Bölgede daha çok "Osmancık" ve "baldo" çeşitlerinin yetiştirildiğini anlatan Yılmaz, "Bu yıl Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'nun da talimatlarıyla yeni çeşitlerin denenmesiyle ilgili proje yapacağız. Üreticimizden de bu konuda talep olduğunu gördük ayrıca üreticilerimize mazot, gübre, sertifikalı tohum ve prim destekleri verilmektedir." diye konuştu.

"Dronla ilaçlama daha verimli"

Bu yıl Yeşilli köyünde drone ile 530 dönüm arazide çeltik ekimi yapan çiftçi Hasan Hüseyin Yılmaz da üreticiler olarak ellerinden geldiği kadar teknolojiye ayak uydurmaya çalıştıklarını anlatarak, "Bu yıl drone ile tohumlama işlemi çok güzeldi, homojen şekilde serpme işlemini yaptık. Sonra ilaçlamalarımız başladı ve ilaçtan da çok karımız oldu. Şöyle ki drone otomatik çalıştığı için attığınız tohum veya ilaç üst üste gelmiyor. Bu nedenle ürün kaybı da olmuyor. 5 kilogram ilacı 7 dönüme atarken, drone ile 10 dönüme yetiyor." ifadelerini kullandı.

"Dönümde 800-850 kilo verim alındı"

AA'nın haberine göre, Yılmaz, geçen yıl dönümde ortalama 600 kilogram verim aldığını, bu sene ise hasat ettikleri tarlalarda 800-850 kilogram ürün elde ettiklerini söyledi.

Yaş olarak hasat yapıldığı için bazı bölgelerde dönümde bir tonu gördüklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tam hesaplamadık ama tahmini olarak söyleyebilirim dron sayesinde yaklaşık yüzde 35 kârım oldu. Drone yokken traktörlerde demir teker kullanıyorduk ancak ürün çok ezildiği için çiftçi çeltiğin içerisine çok fazla girmek istemiyordu. O nedenle çok fazla gübre veya ilaç atamıyor, atamadığı için de hastalık oluyordu. Fiyatlar da geçen yıla göre çok iyi."