Petrol
119.56
1.67%
Euro
17.5506
-0.65%
Dolar
16.3904
0.06%
Altın
975.46
-0.20%
Borsa
2542
0.58%
Bitcoin
519.526
3.33%
BTXN Coin
12.58
0.64%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Kırklareli’nde Karahıdır kirazı, 25 TL’den tezgahta yerini aldı

    Tezgahlarda yerlerini almaya başlayan Karahıdır kirazının kilogram fiyatının 25 liradan 40 liraya kadar değiştiği görüldü.
    • 31.05.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırklareli’nde Karahıdır kirazı, 25 TL’den tezgahta yerini aldı

    Kırklareli’nde, mayıs ayının sonunda kiraz hasadı başladı.

    Tezgahlarda yerini alan kiraz, sofraları süslemeye başladı.

    Karahıdır kirazı olarak bilinen Trakya’nın gözde lezzeti, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi topladı.

    İHA’nın haberine göre; Organik Karahıdır kirazı, kentin en işlek cadde ve sokaklarında seyyar tezgahlarda yerini aldı.

    Karahıdır ve çevre ilçelerden gelen köylüler tarafından üreticiden doğrudan tüketiciye modeliyle satışa sunulan Karahıdır kirazının kilogramı 25-30 TL fiyat aralığında satıldı.

    “Kirazımıza vatandaşlarımızın ilgisi yüksek”

    Yılın ilk kirazının tezgahlara çıktığını belirten çiftçi, “Kirazlarımız 20 liradan başlıyor 30, 35, 40 liraya kadar çıkıyor. Kırklareli’nin Karahıdır Mahallesi'nde yetiştirilen kirazlar bunlar. Kirazımıza vatandaşlarımızın ilgisi yüksek. Kirazın yararları çok. Örnek kan sulandırıyor. Faydaları çok.” dedi.

    Kırklareli’nde Karahıdır kirazı, 25 TL’den tezgahta yerini aldı #1

    Kırklareli’nde Karahıdır kirazı, 25 TL’den tezgahta yerini aldı #2

    Kırklareli’nde Karahıdır kirazı, 25 TL’den tezgahta yerini aldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Tamamen elektrikli Mercedes EQA ve EQB Türkiye'de
    Otomobil

    Tamamen elektrikli Mercedes EQA ve EQB Türkiye'de

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Gümüşhaneli tarihçi Karadeniz'in tarihini fotoğraflarla sergiledi
    Gündem

    Gümüşhaneli tarihçi Karadeniz'in tarihini fotoğraflarla sergiledi

    Görüş Bildir