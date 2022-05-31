Kırklareli’nde Karahıdır kirazı, 25 TL’den tezgahta yerini aldı

Tezgahlarda yerlerini almaya başlayan Karahıdır kirazının kilogram fiyatının 25 liradan 40 liraya kadar değiştiği görüldü.

Kırklareli’nde, mayıs ayının sonunda kiraz hasadı başladı.

Tezgahlarda yerini alan kiraz, sofraları süslemeye başladı.

Karahıdır kirazı olarak bilinen Trakya’nın gözde lezzeti, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi topladı.

İHA’nın haberine göre; Organik Karahıdır kirazı, kentin en işlek cadde ve sokaklarında seyyar tezgahlarda yerini aldı.

Karahıdır ve çevre ilçelerden gelen köylüler tarafından üreticiden doğrudan tüketiciye modeliyle satışa sunulan Karahıdır kirazının kilogramı 25-30 TL fiyat aralığında satıldı.

“Kirazımıza vatandaşlarımızın ilgisi yüksek”

Yılın ilk kirazının tezgahlara çıktığını belirten çiftçi, “Kirazlarımız 20 liradan başlıyor 30, 35, 40 liraya kadar çıkıyor. Kırklareli’nin Karahıdır Mahallesi'nde yetiştirilen kirazlar bunlar. Kirazımıza vatandaşlarımızın ilgisi yüksek. Kirazın yararları çok. Örnek kan sulandırıyor. Faydaları çok.” dedi.