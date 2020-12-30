Kırsal kalkınma destekleri başlatıldı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı (KKYDP) kapsamındaki "Ekonomik Yatırımlar Uygulama Rehberi" yayınlandı.

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Uygulama Rehberinin yayımından itibaren 90 gün müracaat müddeti tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için müracaat tarihi bitiminden sonraki 5 iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir." bilgisini verdi.

Akkoyunlu, başvuru tarihinin bitiminden sonra online olarak girişi yapılan hiçbir belgede veya dokümanda düzeltme yapılmayacağını ve eksik belge veya doküman tamamlatılmayacağını iletti.

Her uygulama yılı için yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının kasım ayının son iş günü olarak belirlendi.

YATIRIM KONULARI

Akkoyunlu, yatırım konuları hakkında şu bilgileri verdi:

“Zirai ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, tıbbi aromatik ürünler, çelik silo, soğuk hava deposu), proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar (deniz, iç su yetiştiriciliği), hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları, büyükbaş hayvancılık sabit yatırımları, küçükbaş hayvancılık sabit yatırımları, kanatlı yetiştiriciliği sabit yatırımları, sera yatırımları (iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar), kültür mantarı üretimi sabit yatırımları, büyükbaş/küçükbaş kesimhane yatırımları (sadece modernizasyon yatırımı) ve kanatlı kesimhane yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.”