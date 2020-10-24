Kırsal Kalkınma Programı'na 2021 bütçesinden 6 milyar lira ayrıldı

Kırsal Kalkınma Programı için gelecek yıl 6 milyar 39 milyon lira, 2022'de 6 milyar 434 milyon lira ve 2023'te 6 milyar 829 milyon lira ödenek öngörüldü.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, koordinasyonunu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü Kırsal Kalkınma Programı kapsamında sağlanan desteklerle oluşturulan istihdam 2021'de 100 bin kişiye, 2022'de 101 bin 500 kişiye ve 2023'te 102 bin kişiye ulaşacak.

Program kapsamında kırsal kalkınma için 2021'de 6 milyar 39 milyon lira, 2022'de 6 milyar 434 milyon lira ve 2023'te 6 milyar 829 milyon lira ayrılacak.

PROGRAMIN AMACI İSTİHDAM VE GELİR ÜZERİNE KURULU

Programla, sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yoksullukla mücadeleyle kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkanlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması amaçlanıyor.

Bakanlık, kırsal kalkınma faaliyetleri kapsamında, tarımsal amaçlı kooperatiflerin kullandıkları kredi borçlarının yapılandırılması, Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi, borç yapılandırma ve Kırsal Kalkınma Planı'nın uygulama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme yapısı faaliyetlerini yürütüyor.

KIRSAL KALKINMA ALANINDA 16 BİN 500 PROJE İÇİN 4.3 MİLYAR LİRA HİBE SAĞLANDI

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında geçmiş dönemde kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ile alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla çeşitli alanlardaki yatırımlara yüzde 50 hibe desteği sağlandı.

Bu çerçevede 2006-2020 yıllarında, belirlenen alanlarda 4 milyar 100 milyon lira hibe desteği yapıldı. Ayrıca modern sulama sistemlerinin desteklenmesi maksadıyla verilen yaklaşık 625 milyon liralık hibeyle bu rakam 4 milyar 725 milyon liraya ulaştı.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'nda 2016-2018 yıllarında 47 bin 775 projeye toplam 1 milyar 43 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Pilot uygulama olarak başlatılan Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında da İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya'da 100 kişiye 100'er bin lira hibe verildi.

Kırsal Kalkınma Programı kapsamında son 10 yılda 16 bin 500 proje için sözleşme imzalandı. Bu projelere 4 milyar 300 milyon lira hibe desteği ödendi.