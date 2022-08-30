Kırtasiyeciler, merdiven altı ürünlere karşı velileri uyardı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, veliler çocukları için alışverişe başlamadan önce kırtasiyeciler kendilerini "merdiven altı ürünlere" karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Taklit, sahte, korsan ve sağlıksız kırtasiye ürünleriyle mücadele devam ediyor.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil, velilerin kırtasiye alışverişlerini bu alana özel açılan dükkanlardan yapması tavsiyesinde bulunarak, "Veliler, merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalı" dedi.

Velilerin dikkat edecekleri konular:

AA'nın haberine göre Şendil, velileri dikkatli olmaya çağırarak şu konulara dikkat çekti:

Veliler merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalı.

Kimliği belli olan ürünler alınmalı.

Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalı.

Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli, yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeli.

Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucu güvensiz bulduğu ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan ederek tüketicileri bilinçlendiriyor.

Tüketicilerimiz aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemeli.

Özellikle boya kalemlerinde "CE" işareti ve !EN71 standardına uygundur" ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalı.

Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat edilmeli.

Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalı.

Eğer veliler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyorlar ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa şikayet etsinler.

Şikayetler tuketici.gov.tr adresi veya "Alo 175 Tüketici Hattı"ndan yapılabilir.

"Geçen yıla oranla yüzde 80 fiyat artışı var"

Geçen seneyle bu yılı kıyasladığında ürün bazında ortalama yüzde 80'lere varan fiyat artışı olduğu bilgisini veren Şendil, şunları kaydetti:

"Bazı ürünlerdeki artış oranının yüzde 40'larda kaldığını da söyleyebiliriz. Bu yıl bir çanta ortalama 600 ila 800 liraya dolacak. Alım gücüne ve tercihlere göre farklı ürün fiyatları bulunuyor. Örneğin 100 liraya da okul çantası alabilirsiniz, 600 liraya da. Tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor."