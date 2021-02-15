Kış gelince vatandaşlar aktarlara yöneldi

Kış ayları kendisini hissettirince vatandaşlar, hastalıklardan korunmak için aktarların yolunu tuttu. Aktarlar bu durumdan hem memnun hem de halkı bilinçli tüketim için uyarıyor.

Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tercih edilen bitki çayları, kış aylarının bastırması ile birlikte daha çok talep görmeye başladı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde çıraklıktan yetişme ve 23 yıldır aktarlık yapan Özcan Ay, adaçayı, ıhlamur, tarçın karanfil, zencefil ve zerdeçal gibi ürünlerin satışlarında artış olduğunu belirtti. Özcan Ay ayrıca, “Kış aylarında vatandaşlar adaçayı, ıhlamur, tarçın karanfil, zencefil ve zerdeçal gibi ürünlere yöneldi. Özellikle tansiyon, kalp, romatizma, şeker ve çeşitli kalıtsal hastalığı olan insanlarda çok bitki kullanımını önermiyoruz.” dedi.

“İNSANLAR HASTA OLMAKTAN KORKUYOR”

Aktar Özcan Ay, “Havaların soğumasıyla birlikte özellikle bitkilerde çok yaygın kullanım isteği doğdu. Malum havalar soğudu, insanlar hasta olmaktan korkuyor. Özellikle bu dönemde adaçayı, ıhlamur, tarçın hibiskus, karanfil gibi bitkiler, zencefil ve zerdeçalı da bunu ekleyerek söylüyorum, çok yaygın kullanılmakta.” dedi.

“BİTKİLER KONUSUNDA BİLGİ VERİYORUZ”

Bitkisel ürünlerle ilgili bilgi kirliliğinin çok fazla olduğunu belirten Ay, “İnsanların aslında doğru bildiği çoğu şeyde biz yanlışlıklar görüyoruz. Buraya geldikleri zaman, bize sordukları zaman, biz de diyoruz ki 'bu yanlış'. Bu bitkiden ben nasıl faydalanabilirim, bu hastalıktan nasıl kurtulabilirim diye bize bazı sorular geliyor. Bizim burada aslında yapmak istediğimiz, insanlara doğru bilgiyi vermek. Yani kulaktan dolma bilgi değil de daha sağlıklı, onlara fayda getirebilecek bitkileri önermek. Bitki çok eski geleneklere dayalı. Aslında belirli hastalıklarda kullanılma özelliklerine de sahiptir ama burada bir bilinç gerekiyor.

"BAZI DURUMLARDA BİTKİ ÇAYI ÇOK TÜKETİLMEMELİ"

Yani insanlarımız bu bilince kesinlikle uymalı. Bir bitkiyi ne kadar kullanmalıyım Günde kaç bardak bitki çayı tüketmeliyim, bunlar çok önemli. Özellikle tansiyon, kalp romatizma, şeker ve çeşitli kalıtsal hastalığı olan insanlarda bu tip durumlarda çok çok bitki kullanımını önermiyoruz. Belirli derecede kullanmasını tavsiye ediyoruz. Ama bu da bilinçli bir şekilde olmak kaydıyla tabii ki.” ifadelerinde bulundu.

BİTKİYİ BİLİNÇLİ OLARAK ALIP TÜKETMEK GEREK

Konuşmasının devamında Ay, “Nasıl ki vücuda faydası olduğu gibi yanlış kullanımlarda ya da fazla kullanımlarda vücuda çok ciddi zararları da olacaktır. Onun için çok fazla bitkiyi 'ben fazla içip rahatsızlığımdan kurtulacağım' ya da 'fazla içip ben bu hastalığı yenerim' diye düşünmemek lazım. Belirli bir ölçüde, genelde güvenilir aktarlardan yani sürekli alışveriş yaptığınız aktarlardan, o ölçüyü kullanacağınız miktarı alıp ona göre kullanın. Fazla hiçbir zaman size bir fayda getirmez. Sağlıklı bir şekilde bitkiyi demleyerek ya da kaynatarak bu işleme tabi tutmak vücuda fayda getirecektir.” şeklinde konuştu.