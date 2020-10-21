Kış meyveleri pazarlarda sezona pahalı başladı

Kış gelirken, C vitamini deposu meyveleri de pazar tezgahlarında yerlerini yavaş yavaş alıyor.

Yaz aylarında vatandaşların sofralarını şenlendiren yaz meyveleri, havaların çok soğumamasına rağmen yavaş yavaş yerini kış meyvelerine bıraktı.

KIŞ MEYVELERİNİN FİYATLARI VATANDAŞIN CEBİNİ YAKIYOR

Sezonun ilk meyvelerinin fiyatları, vatandaşların cebini yakıyor. Bayburt’ta pazara gelen vatandaşlar kış meyvelerine az çok talep gösterirse de fiyatlarında bir yükseliş yaşandığı manavlar da kabul etti.

Manavlarda, kış meyvelerinden yeşil mandalina 5, kivi 14, nar 8, elma çeşitleri 6, ekmek ayvası 8, armut 10, deveci armut 10, erik 7, greyfurtun kilosu 6 liraya satılıyor.

OCAK AYINDA FİYATLARIN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Fiyatlar ocak ayına kadar biraz düşeceği beklenirken, bu yıl düşüşler yüzde 5’ten az olmayacağı tahmin ediliyor.

"TALEP EDENLER VAR AMA AZ ALIYOR"

Koronavirüs nedeniyle C vitamin deposu olan kış meyveleri oldukça ilgi görüyor. Bu konuda konuşan Hikmet Çalık, “Vatandaşlar kış meyvelerine iyi ilgi gösteriyor. Tabii eskiden bir kişi 5 kilo alırken aynı kişi şimdi 2-3 kilo alıyor, ama devamlı alıyor. Çünkü kış meyvelerin çoğu C vitaminin kaynağıdır. C vitamin ise koronavirüse karşı vatandaşların sağlığa fayda ediyor. Çocuk ve yaşlılar için alan oluyor. Fiyatlar yüksek olmasaydı, vatandaşlar daha çok meyve yiyebilirdi.” dedi.