Kış sert geçiyor! Eskişehir'de pamuk ipliğe rağbet arttı Bazıları hobi olarak gördüğü bazıları da daha ekonomik bulduğu için yün örerek kışlık giysilerini hazırlıyor. Örgü modasında da son zamanlarda pamuk iplikler tercih ediliyor. Pamuk ipliklerin fiyatları da kalitesine göre değişiklik gösteriyor.

AA

Kışın soğuğuna karşı tercih edilen yün giysiler, Eskişehir'de yük satışı yapan esnafta hareketliliği artırdı.

Eskişehir’de, sıcak tutması ve daha ekonomik olmasından dolayı örgü amacı ile kullanılan pamuk yünler, vatandaşlar tarafından kış aylarında fazlasıyla rağbet görüyor.

Birçok vatandaş pamuk iplik satın alarak kazak, kaşkol gibi kışlık kıyafetleri örüyor.

Bu el işi ürünlerde pamuk ipliği ve pamuk ürünleri, sağlıklı ve ekonomik olması açısından sıkça rağbet görüyor.

Eskişehir’deki vatandaşlar, havaların sert geçmesinden dolayı bu tür ürünlere yoğunlaştı.

"Kışın pamuk ipliğe talep arttı"

Son dönemde pamuk ipliğe talebin çok fazla olduğunu dile getiren iplik satıcısı Ahmet Emre Parlak, şöyle konuştu:

Kış aylarında pamuk iplere çok fazla talep var. Yazın bir tane alıyorlarsa kışın 50 tane alıyorlar diyebilirim. Ona göre oranlayabilirsiniz yani. Kışın, iş gücü yaza göre neredeyse 20 kat falan artar. Ne kadar soğuk olursa iş gücü o kadar artar bizde. Yani soğukla doğru orantılı diyebilirim bizim işimizin.

"İplik fiyatları kalitesine göre değişiyor"

20 liraya da ip var, 70 liraya da ipler var. Kalitesine göre değişiyor. Yani her bütçeye uyacak çeşit var. İnsanlar bu yünleri alıyor, evine gidiyor, 20-30 lirayla bir hafta boyunca vakit geçirebiliyorlar. Aynı zamanda ortaya bir şeyler çıkıyor. Onu da değerlendiriyorlar, sıcak da tutar. Pamuk ürünler, diğerlerine göre daha sağlıklıdır. Naylon ve polyester pamuk kadar iyi değil. Emer sonuçta pamuklu olan ürünler. Hem sıcak da tutar, terletmez, her türlü sağlıklıdır. Organik sonuçta.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)