'Kısa çalışma ödeneği' hazır giyimcileri rahatlattı

AHKİB, kısa çalışma ödeneğinin, hazır giyim sektöründe istihdamın devamının sağlanması yönünde katkıda bulunduğunu belirtti.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, koronavirüs salgını sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde verilen "Kısa Çalışma Ödeneği"nin, istihdamın devamının sağlanması yönünde kendilerine oldukça katkıda bulunduğunu söyledi.

Dünya genelinde 229 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, koronavirüs sürecinde kaliteli ham madde, zengin aksesuar ve nitelikli insan gücüyle rakiplerinden daha avantajlı hale geldiğini belirten Tekin, hükümetin destek ve teşvikleriyle ihracat rakamlarının da arttığını bildirdi.

“MASKE, KORUYUCU ÖNLÜK VE TULUM TALEPLERİNİ KARŞILADIK”

Tekin, sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya, İspanya ve Hollanda'nın geldiğini ifade ederek, koronavirüs sürecinde hazır giyim ve konfeksiyon başta olmak üzere maske, koruyucu önlük ve tulum taleplerinin karşılanmasında hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.

Kısa Çalışma Ödeneği ile sunulan desteğe değinen Tekin, şöyle konuştu: "Özellikle pandemi sürecinde hükümetimizin vermiş olduğu desteklerden memnunuz. Kısa Çalışma Ödeneği istihdamın devamının sağlanması yönünde bize oldukça katkıda bulundu. Bu çok önemli bir destek. Diğer yandan tasarım teşvikleri devam ediyor. Markalaşma sürecinde bir teşvik söz konusu. Hükümetimizin destekleri devam ettiği sürece çok daha güzel ihracatlar gerçekleştireceğiz. Özellikle fiyat anlamında çok kaliteli ürünler sevk edebileceğimiz için yeni markalarla yolumuza devam edebilir ve bir dünya markası yaratabiliriz. Çünkü inovatif ve Ar-Ge'si çok güçlü firmalarımız var."

"DESTEK SÜRESİNİN UZATILMASI İŞÇİLERİ VE İŞVERENLERİ MEMNUN ETTİ"

Hazır giyim üreticisi Faruk Aytek de Akdenizli ihracatçıların salgın döneminde dış satım rakamlarını her ay artırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bu başarılı yükselişte devlet desteğinin katkısı olduğuna işaret eden Aytek, "İş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için işçinin kendisine her ayın 5'inde ödenen Kısa Çalışma Ödeneği bunlardan bir tanesi. Bu desteğin süresinin uzatılması işçileri sevindirdiği kadar biz işverenleri de memnun etti." diye konuştu.

“MARKALAŞMA DESTEK PROGRAMIYLA KÜRESEL PAZARDA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ”

Aytek, Ticaret Bakanlığınca verilen tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik teşviklerden de memnuniyet duyduklarını belirterek, "Uluslararası pazarlarda Türk malı imajı için oluşturulan markalaşma destek programıyla küresel pazarda söz sahibi olmak istiyoruz. 'İstihdam deposu' olarak bilinen hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat rakamlarını daha yukarı taşımayı hedefliyoruz ve bu nedenle teşviklerin sürmesini talep ediyoruz." dedi.