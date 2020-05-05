Kısa Çalışma Ödeneği'nde ödemeler başladı

15 Mart itibarıyla işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar, nakdi ücret desteğinden yararlanabiliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayında kepenk kapatmak zorunda kalan işletmelerde çalışanların ödemeleri, bugün başladı.

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında nisan ayı ödemeleri yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un paylaştığı son verilere göre, Kısa Çalışma Ödeneği'ne şimdiye kadar 300 bin firma ve 3.2 milyon çalışan başvurdu.

GÜNLÜK 39.24 TL'LİK ÖDEME

Salgın nedeniyle ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara verilmesi kararlaştırılan günlük 39.24 TL'lik nakdi ücret desteği 8 Mayıs'ta ödenecek. Bu miktar, ayda 1177 TL'ye tekabül ediyor.

Mayıs ayında çalışılmayan günlerin ödeneği ise 5 Haziran'da ödenecek.

Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve 60 gün içinde kesintisiz prim ödemesinin yapılmış olması şartı var.

15 MART İTİBARIYLA ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANLAR...

Bu program kapsamında işverenin çalışanlarla ilgili beyanı dikkate alınacak.

Nakdi ücret desteğinden, 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla şirketleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar yararlanabiliyor.

ÜÇ AY SÜREYLE ÖDEME

Söz konusu destek üç ay süreyle sağlanacak. 17 Nisan'da başlayan ödemeler, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Nisan ayında işsiz kalan ya da ücretsiz izne ayrılanlara 14 günlük ödeme yapılacak. Bu tutar, yaklaşık 550 TL'ye denk geliyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Ücretsiz izne çıkartılanların başvuruları, SGK’nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işveren tarafından gerçekleştirilecek.

İşsiz kalanlar, başvurularını İŞKUR’un üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) yapacak