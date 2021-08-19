Kısa vadeli dış borç stoku haziranda arttı

Haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artışla 121 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, haftalık menkul kıymet istatistikleri, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerini aynı anda açıkladı.

Bunlardan biri olan kısa vadeli dış borç stoku, haziran sonu itibarıyla 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,5 oranında artışla 121 milyar 7 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,3 oranında artarak 58 milyar 100 milyon dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,8 oranında artarak 36 milyar 500 milyar dolar düzeyine geldi.

BANKALARIN KULLANDIKLARI KISA VADELİ KREDİLER ARTIŞ GÖSTERDİ

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artarak 14 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2 oranında artarak 15 milyar 500 milyon dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8,6 oranında artışla 14 milyar 400 milyon dolar oldu.

Ayrıca yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları, geçen yıl sonuna göre yüzde 6,8 oranında azalışla 14 milyar 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.