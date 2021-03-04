Kısıtlamaların kısmen kaldırılması Rus turistleri harekete geçirdi

Rus vatandaşlarının Türkiye’de tatile yönelik talebi, Türkiye’de koronavirüse yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılması nedeniyle artışa geçti.

Rus turistlerin Türkiye'ye ilgisi kısıtlamaların kısmen kaldırılması ile birlikte katlandı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Türkiye'nin turistik illerinde kafe ve restoranların bir süre önce açıldığı, hafta sonları uygulanan kısıtlamaların ise kısmen iptal edildiğine işaret edildi.

KISITLAMALARIN KISMEN KALDIRILMASI RUS TURİSTLERİN TALEBİNE OLUMLU YANSIDI

Önlemlerin kısmen kaldırılmasının, Rus turistlerin Türkiye’de tatil talebine olumlu yansıdığının belirtildiği açıklamada, “Sektör yetkilileri, kısıtlamaların kısmen de olsa kaldırılmasının Türkiye'ye yapılan tur satışlarını olumlu yönde etkilediğini ifade ediyorlar.” ifadeleri yer aldı.

İLKBAHAR-YAZ DÖNEMİ İLGİSİ

Türkiye'ye yönelik talebin, ilkbahar-yaz dönemi için olumlu bir seyir halinde ilerlediği bilgisine yer verilen açıklamada, yaz döneminde Türkiye’ye gelişlerde koronavirüs testi zorunluluğunun da kaldırılması halinde turist akışında artış yaşanacağına vurgu yapıldı.