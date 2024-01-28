Kıyafetler üreticide düşük, mağazada fahiş fiyatlara satılıyor Artan maliyetleri bahane ederek yapılan fırsatçılık ve fiyat şişirmeler, giyim sektörüne de yansıdı.

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ensonhaber.com

Tekstil ürünlerinde fiyatlar hiç düşmüyor. Aksine indirim adı altında fiyat bindirimi devam ediyor.

Cep yakan fiyatlar nedeniyle kıyafet almak lüks oldu. Etiket üstüne etiket basılıyor, fiyatlar şişiriliyor. Bir AVM'de satılan kotun fiyatı 2-3 bin liralarda geziyor.

220 liralık gömlek, AVM'de 1500 lira

Üreticilerde düşük fiyattan verilen giysiler, mağazalarda 3 hatta 4 katı fiyatına satılıyor.

CNN Türk'e konuşan bir üretici, 220 liralık bir gömleğin mağazalarda 1500 liraya satıldığını söyledi.

Bir başka üretici de bazı giysilerin fiyatlarının şişirilerek satıldığını, müşterilerin giysi alırken bunlara da dikkat etmesi ve araştırması gerektiğini söyledi.