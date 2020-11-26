Kıymetli taşlar doğru işletildiğinde değeri artıyor

Kıymetli taşlar açısından önemli bir potansiyele sahip ülkemizin bu taşları ekonomik değere dönüştürme konusunda daha doğru işletmecilik anlayışına sahip olması gerektiği vurgulandı.

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Türkiye'de çıkan taşların kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirterek, değerli taşlar ve milyon yıllık taşların işletilmesi ilgili açıklamalarda bulundu.

Kadıoğlu, Jeoloji Müzesi'nde her çeşit kaya oluşumuna yönelik örneklerin bulunduğunu, değerli ve yarı değerli taşların da müzede yer aldığını ifade etti.

“BİR TAŞIN DEĞERLİ SAYILABİLMESİ İÇİN KENDİNE HAS DOKUSU VE RENGİ OLMALI”

Kadıoğlu, bir taşın değerli sayılabilmesi için gerçek anlamda kendine has bir dokusunun ve renginin olması gerektiğine vurgu yaparak, şunları belirtti:

"Az bulunan en kıymetlidir. Çok bulunan en kıymetsizdir. Mesela bir elmas, yerin çok derinliklerinde oluşuyor. Hiçbir kayada elmas oluşmaz. Manto tabakası içerisinde oluşur, kristalleşir, yukarı doğru çıktığı zaman bir kayanın içerisinde yabancı kristal halinde bulunur. Bu taş, kısıtlı alanlar içerisinde kendisini gösterir. Çok kıymetlidir. Çok sert olması, ender olarak görülmesi ve özel bir çıkışla oluşmasından dolayı dünyanın her yerinde görülmemektedir." dedi.

"TÜRKİYE'DE ELMAS VAR"

Türkiye'de de elmas olduğunu aktaran Kadıoğlu, "Ekonomik anlamda işletilebilecek, süs taşı olarak değerlendirilebilecek özellikte midir? Ben yaptığım çalışmada öyle bir şey göremedim ama elması gördüm ve buldum. Bir kayanın içerisinde görebildik. Ekonomik anlamda kullanılabilmesi için mutlaka bir faset yüzeyinin oluşabilmesi, işlenebilir özellikte olması gerekir. Tane boyutu dokunulabilecek boyutta olmalı." ifadelerini kullandı.

Kadıoğlu, elmastan sonra safir ve yakutun en değerli taşlardan olduğunu anımsatarak, Türkiye'de çok sayıda volkanik çıkışlar olduğu için silika bakımından zengin ürünler bulunduğunu ve volkanik kayalardan çözülen silikaların, kalsedon, opal şekilli nesneleri oluşturduğunu dile getirdi.

“AGAT TAŞI ÇOK MEŞHUR”

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki agat taşının çok meşhur olduğu örneğini veren Kadıoğlu, "Dünyada emsali az olan agattır. Kendine has dokusu, deseni vardır. İşte bu taşları alıp işlemedikten, düzgün hale getirip güzel bir pazar oluşturamadıktan sonra ben buna maden işletmesi de süs taşı işletmeciliği de demem. Ben sadece süs taşı veya maden ameleliği derim buna. Onun için ciddi anlamda bu taşlarımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor.

TAŞLAR VE MADENLER TÜKENMEZ DEĞİL

Bu taşlar ve madenler tükenmez ürünler değildir. Yerine başkasını koyamazsınız. O yüzden doğru bir şekilde, hakkıyla bunu işletmemiz gerekiyor." sözlerine yer verdi.