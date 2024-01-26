Kızıldeniz'deki gerilimler taşımacılık sürelerini ve navlun fiyatlarını artırdı Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de Babu'l Mendep Boğazı'nda İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik başlattığı saldırılar sonrası yaşanan gerilimler, dünya ticaretini olumsuz etkiliyor. Navlun fiyatları son 8 haftadır yüzde 186,8 arttı.

AA

Kızıldeniz'deki jeopolitik gerilim nedeniyle navlun fiyatları artış gösteriyor.

ABD ve İngiltere öncülüğünde Husilere karşı başlatılan saldırılar ve denizcilik şirketlerine bölgeyi kullanmamalarının tavsiye edilmesinin ardından Kızıldeniz'deki gemi trafiği hızla azalıyor.

Denizcilik araştırma şirketi Drewry'nin Dünya Konteyner Endeksi'ne göre, 40'lık konteynerin navlun fiyatı 25 Ocak itibarıyla 3 bin 964 dolara yükseldi, fiyatlarda en sert artış Şanghay-Cenova hattında gerçekleşti.

Artık seyahat süreleri 10 ila 14 güne uzuyor

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de Babu'l Mendep Boğazı'nda İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik başlattığı saldırılar sonrası denizcilik şirketlerinin rotalarını Ümit Burnu'na çevirmesi nedeniyle gemilerin seyahat süreleri 10 ila 14 güne uzuyor. Bazı gemilerin seyahat sürelerinin 20 güne kadar uzadığı belirtiliyor.

Süveyş Kanalı'ndan geçişler azaldı

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı'ndan geçişler azalırken, Ümit Burnu'nu dolaşan gemilerin seyahat süreleri ve maliyetlerindeki yükseliş, navlun fiyatlarına da artış olarak yansıdı.

Navlun fiyatları yüzde 186,8 yükseldi

Navlun fiyatları bu dönemde yüzde 186,8 arttı. 40'lık konteynerin navlun fiyatında 25 Ocak itibarıyla yıllık bazda artış yüzde 93,6'yı buldu. Haftalık bazda ise fiyatlarda yüzde 5 yükseliş gerçekleşti. Navlun fiyatları 8 hafta boyunca artış gösterdi.



En yüksek artış yüzde 355,6 ile Şanghay-Cenova hattında

Bu dönemde navlun fiyatlarında en yüksek artış yüzde 355,6 ile Şanghay-Cenova hattında gerçekleşti. Şanghay-Rotterdam hattında navlun fiyatları aynı dönemde yüzde 325,6, Şanghay-New York hattında yüzde 139,7 ve Şanghay-Los Angeles hattında yüzde 120,4 arttı.

Drewry'nin Dünya Konteyner Endeksi'nde 40'lık konteynerin spot navlun fiyatı Ekim 2022'den beri en yüksek seviyesine ulaşırken, salgın öncesi dönem ortalamasının da yüzde 179 üzerinde bulunuyor.

Kızıldeniz'deki saldırıların yoğunlaşmasıyla gemi trafiği 16 Aralık itibarıyla azalmaya başladı.

Babu'l Mendep Boğazı'nda ticaret hacmi yüzde 59,2 azaldı

Uluslararası Para Fonu ve Oxford Üniversitesi tarafından oluşturulan PortWatch veri tabanına göre, Babu'l Mendep Boğazı'ndaki ticaret hacmi 21 Ocak ile biten haftada 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 59,2 yavaşladı.

Süveyş Kanalı'nın ticaret hacmi bu dönemde yüzde 44 geriledi. Ümit Burnu'nun ticaret hacmi ise söz konusu 7 günde yüzde 55,5 arttı.

Bölgedeki seferlerini askıya alanlar

Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk, dünyanın en büyük konteyner şirketi İtalyan-İsviçre ortaklı Mediterranean Shipping Company, Alman taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd, Fransız gemicilik şirketi CMA CGM ve İngiliz enerji şirketi BP, bölgedeki seferlerini askıya aldı.

Danimarkalı tanker şirketi Torm, Kızıldeniz'in güneyinden tüm geçişlerini durdururken, enerji şirketi Shell de Kızıldeniz'den geçişlerini askıya aldı.

Katar enerji şirketi, LNG gemileri için Ümit Burnu'nu seçti

Son olarak Katar enerji şirketi, Kızıldeniz'de devam eden durum nedeniyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemilerini Ümit Burnu aracılığıyla Avrupalı alıcılara ulaştırmaya karar verdi.

Şirket, dün İspanyol enerji kuruluşu Endesa'ya LNG kargosunda 10-12 günlük gecikme yaşanacağını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)