Kızıldeniz'deki lojistik sorunlar kakao fiyatlarına zirve yaptırdı Haftalardır süren satış baskısının ardından emtia piyasasında geçen hafta Çin ve ABD kaynaklı yükselişler görüldü. Emtia fiyatlarını artıran nedenlerle birlikte Kızıldeniz'deki lojistik sorunlar, kahve ve kakao fiyatlarını artmasında etkili oldu.

AA

Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için yeni teşvik paketleri açıklayacağına yönelik haber akışı, emtia piyasasında geçen hafta risk iştahını destekledi.

Emtia piyasasında, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesiyle de pozitif bir seyir izlendi.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanması ve resesyon endişelerinin azalması da varlık fiyatlarını olumlu etkiledi.

Husilerin Kızıldeniz'de devam eden saldırılarının Asya'dan Avrupa'ya kahve sevkiyatını yavaşlatması ve özellikle Vietnam'daki arza ilişkin sıkıntılar kahve fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

Kakao fiyatları zirve tazeledi

Fildişi Sahili ve Gana’da da arza ilişkin görünümün kötüleşmeye devam etmesiyle geçen hafta, kakao fiyatları zirve tazeledi.

Altında düşüş eğilimi

Emtia piyasasındaki yukarı yönlü eğilime karşın altında düşüş eğilimi devam etti Geçen hafta altının onsu yüzde 0,5 değer kaybederken, gümüş yüzde 1, platin yüzde 1,2, paladyum yüzde 0,8 değer kazandı.

Baz metallere bakıldığında, geçen hafta tezgah üstü piyasada bakır yüzde 1,8, kurşun yüzde 2,5, alüminyum yüzde 3, nikel yüzde 1,6, çinko yüzde 2,3 arttı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus alüminyumuna yeni yaptırımlar uygulayabileceğine yönelik endişelerle alüminyum fiyatları yükseldi.

Enerji grubunda fiyatlar arttı

Enerji grubu da geçen hafta emtia fiyatlarındaki pozitif seyre önemli katkıda bulundu.

Haftayı Brent petrol yüzde 6,2, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 7,9 kazançla tamamladı.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol talebinin arttığını gösteren verilerin ve Çin'de ekonomik toparlanma sinyallerinin etkisiyle yükseldi.

Tarım grubunda pozitif seyir

Tarım grubunda geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.

Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday fiyatı yüzde 1,2, mısır yüzde 0,2, pirinç yüzde 1,8 artış kaydederken, soya fasulyesi yüzde 0,3 azaldı.

Çin’de soya fasulyesi üretiminin 2023’te 20,8 milyon tona, bu ürünün ekili olduğu alanların da 10,5 milyon hektara ulaştığına dair haberlerle birlikte ülkenin gıda güvenliğini desteklemek amacıyla soya fasulyesi ekimini artırmayı planlaması, ürünün fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)