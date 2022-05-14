Kızıltepe’de kadın elinden çilek hasadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yapılan çilek hasadı kare kare görüntülendi. İHA'nın aktardığı haberde kadın kooperatiflerinin çalışmaları fotoğraflara yansıdı.

Tarım alanında yaşanan gelişmelere yön veren kadın kooperatiflerinden birisi de Mardin'de çalışmalarına devam ediyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 2 yıl önce ekimi yapılan Mezopotamya Çilek Bahçeleri’nde hasat başladı. Kadınlar günlük 800 kilogram çilek topluyor.

15 girişimci kadının başarısı

Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin GAP İdaresi Başkanlığına sunduğu projeyle 15 girişimci kadının belediyeye ait 20 dönümlük arazide kurduğu çilek bahçesinde ekilen çilek fidelerinden geçen yıl toplanan ilk ürünlerin ardından bu yıl da kooperatif bünyesinde istihdam edilen 15 dezavantajlı kadın çilek hasadına başladı.

"Günlük 800 kilo çilek toplanıyor"

Kadınlarla birlikte hasada katılan Dilek Çam, "Hasadımız başladı, çileklerimizi topluyoruz. Günlük 800 kilo çilek toplamaya başladık. Bu verimlilik haziran ayına kadar devam edecek. Eylül ayında ikinci bir hasat daha ön görüyoruz. Şu an 15 kadınımız istihdam ediliyor." dedi.

Çocuklar geliyor, hem tadıyor hem satıyor

İsteyen vatandaşların bahçeye gelip kendi elleriyle almak istedikleri çilekleri toplayabildiğini ifade eden Çam, "Çevre illere değil, Mardin’de hale veriyoruz. Vatandaşlar gelip kendi çocuklarıyla beraber çileklerini toplayıp buradan satın alabiliyorlar. Hem yerinde görüyorlar hem tadıyorlar. Çocuklarıyla beraber değişik bir aktivite olmuş oldu." diye konuştu.

"Elde edilen gelir yine kadınlara harcanıyor"

Dilek Çam, elde edilen gelirin yine kadınlara harcandığını belirterek, "Kooperatifimizin hiçbir üyesi hiçbir şekilde gelir elde etmiyor. Tek amacımız var; kadınları istihdam etmekti. Onlara gelir sağlıyoruz. Bu sattığımız çileklerden geri kalan inşallah güzel bir şekilde kadınlarımıza yönelik aktiviteler, geziler planlıyoruz." şeklinde konuştu.