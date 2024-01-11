KKM'de hızlı gerileme! Bir haftada 50 milyar lira azaldı Para politikası KKM'lerin sonlandırılması ve Türk Lirası mevduatların arttırılmasını hedefliyor. Yeni alınan karara göre, KKM hesabı açılamayacak ve vadesi gelen hesaplar da sonlandırılacak.

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Ekonomi yönetiminin son aldığı karar göre, 1 Ocak'tan itibaren Türk Lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabının açılmayacağı bildirilmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 626,4 milyar liradan 2 trilyon 576,5 milyar liraya geriledi.

KKM'de yaşanan 49,9 milyar liralık düşüş yaklaşık iki ayın en hızlı düşüşü olarak kaydedildi.

Döviz dönüşümlü KKM devam ediyor

Dövizden dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme işlemleri devam edecek.

Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024 tarihinden önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri, "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı TCMB Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" ile yürütülecek.

KKM 3,4 trilyon liraya kadar çıkmıştı

BDDK verilerine göre, şu ar 2 trilyon 576,5 milyar lira olan KKM, en fazla 3,4 trilyon lira ile rekor seviyesini görmüştü.