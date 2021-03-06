KKTC turizm emekçileri, korona virüs salgınına yönelik alınan önlemler nedeniyle yaklaşık 9 aydır evine ekmek götüremedikleri gerekçesiyle Girne’de yürüyüş düzenledi.

Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli ülkelerde çok sayıda iş alanında kapanmalar olurken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) turizm sektörü salgın nedeniyle büyük zarar gördü.

KKTC’de 2 bin turizm emekçisi, yaklaşık 9 aydır evine ekmek götüremediği ve hükümetten gerekli maddi desteği alamadıkları için turizm kenti Girne'de sokaklara döküldü.

“KAPILARI KONTROLLÜ AÇIN”

Turizm Emekçileri Platformu, sektör çalışanlarının pandemi nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla Ramadan Cemil Meydanı’ndan sahile doğru yürüyüş düzenledi. Turizm emekçileri ellerinde “Yönetmek kapatmak değildir”, “Açlıktan ölüyoruz kapıları kontrollü açın” yazılı pankartlarla yürüdü. Eyleme, Girne esnafı da destek verdi.

“KKTC’DE TURİZM SEKTÖRÜ 15 BİN KİŞİLİK İŞ GÜCÜYLE 45 BİN KİŞİLİK AİLE SORUMLULUĞU TAŞIYOR”

Platform Sözcüsü Fuat Neşe, turizm sektörünün koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde açılmasını talep etti. Yürüyüşün ardından turizm emekçileri adına hazırlanan açıklamayı okuyan Neşe, ülke ekonomisinin lokomotifi olan turizm sektörünün 15 bin kişilik iş gücüyle 45 bin kişilik aile sorumluluğu taşıdığına vurgu yaptı.

KKTC'de turizm sektörü çalışanları yürüyüş yaptı VİDEO

“4 ARALIK 2020’DEN BU YANA ÜLKEYE TURİST TAŞIYAN UÇAK GELMEDİ”

Neşe, 4 Aralık 2020’den bu yana ülkeye turist taşıyan uçak gelmemesine rağmen turizm sektörünün virüsün bulaşma kaynağı olarak gösterildiğini dile getirdi.

SEKTÖRÜN TALEPLERİ VAR

Türkiye ile de istişare içinde aşılanan Türk vatandaşlarının KKTC’yi ziyaret etmesine olanak tanınması ve İngiltere’de iki doz aşısını yaptıran binlerce vatandaşın ülkede tatil yapmalarının önünün açılmasını talep eden Neşe, turizm çalışanlarının bir an önce aşılama programına dahil edilerek ekonomik çarkların dönmesi önündeki engellerin kaldırılması için çağrıda bulundu.