Klein Entertaintment’ın Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 23 Mart Çarşamba günü saat 13.00’te Klein Entertaintment’ın KLEIN Token’ını arz edecek.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, KLEIN Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan sosyal token KLEIN Token’ın ön satışı, kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de ve 33 gün kilitli %30 Hediyeli olarak Bitexen Club’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen, Türkiye’nin ilk eğlence ve müzik sektörü tokenını arz edecek. Klein Token ile Klein’ın tüm mekanlarında rezervasyon ve giriş önceliği, sanatçılar ile özel aktivitelerde yer alabilme ve birçok indirim hakkı gibi avantajlar elde edilecek

Ayrıca bütün Klein Token etkinlik katılımlarında kullanılan Klein Token'ların %40'ı NFT Gelirlerinin %20’si kullanılarak Klein Token satın alımı ve yakımı gerçekleştirilecek.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin’ini sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.