Petrol
117.69
1.91%
Euro
16.33
-0.20%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
920.99
0.53%
Borsa
2184
-0.21%
Bitcoin
625.204
-0.30%
BTXN Coin
44.39
5.69%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Klein Entertaintment’ın Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

    Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 23 Mart Çarşamba günü saat 13.00’te Klein Entertaintment’ın KLEIN Token’ını arz edecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Klein Entertaintment’ın Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

    Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, KLEIN Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan sosyal token KLEIN Token’ın ön satışı, kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de ve 33 gün kilitli  %30  Hediyeli olarak Bitexen Club’da  gerçekleştirilecek.

    Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen, Türkiye’nin ilk eğlence ve müzik sektörü tokenını arz edecek. Klein Token ile Klein’ın tüm mekanlarında rezervasyon ve giriş önceliği, sanatçılar ile özel aktivitelerde yer alabilme ve birçok indirim  hakkı gibi avantajlar elde edilecek

    Ayrıca bütün Klein Token etkinlik katılımlarında kullanılan Klein Token'ların %40'ı NFT Gelirlerinin %20’si kullanılarak Klein Token satın alımı ve yakımı gerçekleştirilecek.

    Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

    2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin’ini sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

     


    İlginizi Çekebilir

    Samsung Galaxy S22 Ultra'da GPS sorunu
    Teknoloji

    Samsung Galaxy S22 Ultra'da GPS sorunu

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Adana'da kocasını öldüren kadın tahliye edildi
    3. Sayfa

    Adana'da kocasını öldüren kadın tahliye edildi

    Görüş Bildir