Fırtına, yağış ve selle karşı destek! KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı Olumsuz hava şartlarının iş akışına zarar vermesini ortadan kaldırmak için iş dünyasına desteklerin devam edileceğine dair açıklama yapıldı.

AA

Türkiye'nin çeşitli köşelerinde yaşanan olumsuz hava şartları, iş yerlerinde de tahribata neden oldu.

Yaşanan olumsuzluktan zarar gören işletmeler için 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi kullandırılması gündeme geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

"KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı başlatılıyor"

Bakan Kacır desteği Ankara Sanayi Odası (ATO) Meclis Toplantısı'naki konuşmasında şu sözlerle aktardı:



Bu hafta yine Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşadığımız olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ’lerimiz için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı başlatıyoruz.

Kacır ayrıca konuşmasında, Türkiye'nin bazı alanlarda dünyanın önemli üretim üslerinden biri haline geldiğini de aktardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)