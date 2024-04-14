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Kocaeli’deki liman kazasının ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Kocaeli’deki liman kazasının ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor Konteyner yüklü gemi kıyıdaki kule vince çarpmıştı. Milyonluk kazanın ardından 1 ay geçmesine rağmen çevre limanlarda yoğunluk oluşuyor. Kule vincin parçaları ve parçaların altında kalan konteynerler ise drone ile görüntülendi.