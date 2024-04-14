Kocaeli’de 16 Mart Cumartesi günü Hong Kong bayraklı "Yanf Ming" isimli 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü gemi kıyıdaki kule vince çarpmıştı.
Evyapport liman işletmesinde konteyner yüklü geminin kıyıdaki 3 kule vince çarparak devirdiği kazanın ardından 1 aydır enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, 60 milyon dolarlık hasara sebep olduğu tahmin edilen kaza, çevre limanlarda, D-100 kara yolunun İzmit ilçesi şehir merkezi ile Kuruçeşme mevki ve Derince ilçesi Liman ışıkları geçişlerinde trafik yoğunluk yaşanıyor.
Konteyner yüklü gemi, kıyıdaki kule vince çarpmıştı
Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi’nde bulan Evyapport liman işletmesinde 16 Mart Cumartesi günü Hong Kong bayraklı "Yanf Ming" isimli 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü gemi, rıhtıma aborda olma manevrası yaptığı esnada kıyıdaki kule vince çarptı.
3 kule vinç devrilmişti
Çarpmanın şiddetiyle 3 kule vinç büyük bir gürültüyle sırayla devrildi. 137 metre uzunluğundaki vinçlerden birinin kopan kolu, gemi üzerindeki konteynerlerin üzerine düştü. Bu sebeple konteynerlerden bazıları denize düştü.
Denizdeki konteynerleri kaldırma çalışmaları tamamlandı
Denizdeki konteynerleri kaldırma çalışmaları tamamlanırken, kule vincin parçaları ve parçaların altında kalan konteynerler görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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