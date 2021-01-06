Kocaeli'de pandemi sürecinde çarklar durmadı

Türk ekonomisinin önemli merkezlerinden birisi olan Kocaeli, koronavirüs salgınında tedbirlerini alarak çalışmalarına devam etti ve ihracatta önemli bir başarı elde etti.

Türkiye'de sanayinin önemli merkezlerinden biri olan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracatta rekor kırdıklarını belirterek, "Ekim ayında bir ihracat rekoru kırmıştık. 17 milyar 300 milyonluk bir ihracat yapmıştık. Kasım ve aralık aylarında da rekor kırabileceğine değinmiştim ama maalesef kasım ayında o rekoru kıramadık pandeminin etkisiyle. Açıklanan son ihracat rakamlarında da 17 milyar 8 milyonluk bir ihracat var. Tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirmiş olduk." dedi.

“AVRUPA'NIN ÜRÜNLERİMİZE TALEBİ OLMASI ÇOK GÜZEL”

Sanayi sektörünün aşı öncesinde Avrupa ülkelerine başarılı bir şekilde ihracat yaptığını söyleyen Zeytinoğlu, "Bence kapanmaların çok ciddi etkisi oldu. Avrupa’daki talebin de bizim ihraç ettiğimiz ürünlere bir talebinin olması çok güzel. Dolayısıyla sanayi olarak baktığımız zaman aşı öncesi bu kadar başarıyı da birçok ülke gösteremedi. Biz bunu gösterdik." dedi.

“AVRUPA’DAN GELEN TALEBİ KARŞILADIK”

Aşının olmasıyla bulaş seviyesinin de düşeceğine inandığını ifade eden Zeytinoğlu, "Biz bugüne kadar yapılan uygulamalarda hem şirket yönetimleri hem Sağlık Bakanlığı’nın temsilcileri hem vilayetler, belediyeler olarak çok başarılı olduğumuza inanıyorum. Çalışan arkadaşlarımız ortak servis kullanıyor, ortak yemekhane ve ortak giyim kabinlerini kullanıyorlar ona rağmen bulaş sayısı firmalarımızın hatlarının durmasına kadar gitmedi. Dolayısıyla Avrupa’dan gelen talebi de karşılamış olduk." diye konuştu.