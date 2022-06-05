Kocaeli’nin Seyrek Plajı da mavi bayraklı oldu

Kocaeli’nin Seyrek Plajı da mavi bayraklı oldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinin kıyısındaki Seyrek Plajı, artık mavi bayraklı oluyor.

İHA'nın haberine göre, 44 ülkede faaliyet yürüten Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın, belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verdiği ödül niteliğindeki mavi bayrak bir sahilimize daha layık görüldü.

33 kriteri başarıyla geçti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Seyrek Plajı, 33 kriteri başarıyla geçerek mavi bayrak almaya hak kazandı.

Halk plajları yaza hazırlanıyor

Tatil sezonu geldi. Halk plajlarında sezona hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor.

Kandıra Seyrek Plajı da Kocaeli’de 2022 yılında 33 kriteri tamamlayarak mavi bayrak almaya hak kazanan son plaj oldu.

Seyrek Plajı'nda hazırlıklar tam gaz devam ediyor

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan plajda baskı beton yolları tamamlandı. Kum seriminin yapıldığı, palmiye ağaçların dikildiği plajda, tuvalet ve duş yerleri de hazırlanıyor. Ahşap deklerin de yer alacağı Seyrek Plajı, yeşil alan çalışmalarıyla yaz sezonuna hazırlanıyor.









