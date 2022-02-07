14 Şubat Sevgililer Günü, dünyanın merceğine oturdu. Çiçek üreticileri dünyanın her köşesinde bu güne hazırlanıyor.

"14 Şubat Sevgililer Günü" denildiğinde akıllara hediye edilecek en simgesel çiçek olarak "gül" geliyor.

KOLOMBİYA'DA GÜLLER TOPLANMAYA BAŞLADI

Kolombiya'nın Nemocon kentinde bulunan Redil Gül Serası'ndaki işçiler yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için ABD'ye gönderilmek üzere üretilen gülleri topluyor.

BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM OLANAĞI SUNUYOR

Ülkedeki çiçek endüstrisi, özellikle kadınlar olmak üzere binlerce kişiye istihdam sağlıyor.

EN BÜYÜK PAZAR ABD

Üretilen çiçeklerin yüzde 83 ile en büyük alıcısı olan ABD'yi sırasıyla Almanya ve İngiltere takip ediyor.

Japonya, ABD ve Fransa gibi ülkelerde, saksı çiçeği ve dayanıklı çiçekler, değişen tüketim ihtiyaçlarına göre önem arz ediyor.