- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Kolombiya'nın çiçek seralarında "Sevgililer Günü" hareketliliği
Kolombiya'nın çiçek seralarında "Sevgililer Günü" hareketliliği
14 Şubat Sevgililer Günü, dünyanın merceğine oturdu. Çiçek üreticileri dünyanın her köşesinde bu güne hazırlanıyor.
- AA
- 07.02.2022 - 09:53
"14 Şubat Sevgililer Günü" denildiğinde akıllara hediye edilecek en simgesel çiçek olarak "gül" geliyor.
KOLOMBİYA'DA GÜLLER TOPLANMAYA BAŞLADI
Kolombiya'nın Nemocon kentinde bulunan Redil Gül Serası'ndaki işçiler yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü için ABD'ye gönderilmek üzere üretilen gülleri topluyor.
BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM OLANAĞI SUNUYOR
Ülkedeki çiçek endüstrisi, özellikle kadınlar olmak üzere binlerce kişiye istihdam sağlıyor.
EN BÜYÜK PAZAR ABD
Üretilen çiçeklerin yüzde 83 ile en büyük alıcısı olan ABD'yi sırasıyla Almanya ve İngiltere takip ediyor.
Japonya, ABD ve Fransa gibi ülkelerde, saksı çiçeği ve dayanıklı çiçekler, değişen tüketim ihtiyaçlarına göre önem arz ediyor.