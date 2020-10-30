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    Kömür satışından 9 ayda 189.9 milyon lira gelir sağlandı

    Koronavirüs sürecinde ocakların bir süre kapalı kalmasına rağmen Türkiye Taşkömürü Kurumu, yılın 9 ayında 422 bin 890 ton kömür sattı.
    • AA
    • 30.10.2020 - 11:46
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 11:59
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    Kömür satışından 9 ayda 189.9 milyon lira gelir sağlandı

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ocak-eylül döneminde 422 bin 890 ton kömür satarak 189 milyon 900 bin lira gelir elde etti.

    TTK Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santrali'nin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

    30 MART'TA DURDURULDU, 1 HAZİRAN’DA FAALİYETE BAŞLANDI

    Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart'ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran itibarıyla da faaliyete başlanmasıyla TTK'nin kömür satışlarında artış oldu.

    "KÖMÜRÜ ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE KAZANDIRMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ"

    Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, taş kömürünün ekonomiye kazandırılması misyonunu madenciler olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

    Kömür satışından 9 ayda 189.9 milyon lira gelir sağlandı #1

    “ZONGULDAK'TAKİ TAŞ KÖMÜRÜ ÇELİK ÜRETİMİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ÜRÜN”

    Yeşil, "Türkiye'de, Zonguldak'taki gibi bir taş kömürü başka yerde yok. Buradan çıkan kömür çelik üretimi için vazgeçilmez bir üründür. Bu kömürü çıkararak ülkemiz ekonomisine kazandırmak için var gücümüzle mücadele veriyoruz. Türkiye'nin taş kömürüne, kentin de istihdama ihtiyacı var." diye konuştu.

    “PAZAR SIKINTISI YOK”

    Yeşil, kurumun pazar sıkıntısı çekmediğine işaret ederek, havzada 1 milyar tonun üzerinde taş kömürü olduğunun tahmin edildiğini, üretimi artırarak ülke sanayisinin ihtiyacına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

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