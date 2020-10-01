Konserve yapımı arttı, kapaklar kapışılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrısına uyan ve doğal ürünler tüketmeye yönelen vatandaşlar, kavanoz kapağına talebi ciddi oranda artırdı.

Evlerde konserve yapanlar, her üretim için yeni kapak kullanmak zorunda. Bu nedenle konservelerde kavanozdan çok kapak tüketiliyor.

BU YIL, KONSERVE KAPAĞI TALEBİ GEÇEN SENEDEN DAHA FAZLA

Geçen sene de konserve yapımı için kullanılan kapaklar, çarşı ve pazarda kapış kapış gitmiş, insanlar daha çok kapak alabilmek için birbiri ile yarışmıştı. Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Zeki Sarıbekir, bu sene talebin daha çok olduğunu açıkladı.

"GEÇEN YIL 140 MİLYON ADET OLAN KAPAK SATIŞI BU YIL ŞİMDİDEN 200 MİLYONA ULAŞTI"

Zeki Sarıbekir, yaptığı açıklamada, geçen yıla kıyasla kapak satışlarındaki yükselişe dikkati çekti.

Bu anlamda kendi firmalarından örnek veren Sarıbekir, "2019 sonunda ev konservesi piyasasına doğrudan 140 milyon adet olan kapak satışımız, bu yıl daha şimdiden 200 milyona ulaştı ve yıl sonunda 250 milyon adede yükselmesini öngörüyoruz." dedi.

Bu yıl daha fazla ihracat yaptıklarını ve daha çok kapak tüketildiğini anlatan Sarıbekir, hem ev kullanımında hem endüstriyel gıdada kavanoz ve kavanoz kapağı kullanımının her geçen gün arttığını dile getirdi.

"KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKTI"

Sarıbekir, konserve kapağında geçen yıl yaşanan arz daralmasının tekrarlanmaması için kapak üretim hattının kapasitesini 2 katına çıkardıklarını kaydetti.

Aylık 100 milyonun üzerinde kapak ürettiklerini belirten Sarıbekir, "Bu yıl Manisa'da gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımla beraber yıllık 1.5 milyar adet kapak üreteceğiz. Kapasite, 2 milyar adet civarlarında olacak." diye konuştu.