Konteyner yokluğu dış ticareti olumsuz etkiliyor

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen konteyner sıkıntısı, dış ticaret yapan üyeleri bulunan ASRİAD tarafından tekrar hatırlatıldı.

Konteyner yokluğunun dış ticareti olumsuz etkilediği dile getiren Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, "Artık iyice sıkışan şartlar yeni tedbirlerle aşılmaya çalışılmaktadır. Biriken talep kendini hissettirmektedir." dedi.

"EKONOMİNİN ÖNÜNE ÇIKARILAN HİÇBİR YAPAY ENGELE HOŞGÖRÜ GÖSTERİLMEMESİ GEREK"

Böyle kritik zamanlarda ekonominin önüne çıkarılan hiçbir yapay engele hoşgörü gösterilmemesi gerektiğini belirten Danışman, yetkililerden bu konuya ilgi göstermelerini ve bu süreçte spekülasyon yapılmasına fırsat verilmemesini özellikle beklediklerini kaydetti.

"HAM MADDE VE BAŞKA ARAÇLAR AÇISINDAN BİR İSTİSMAR SÖZ KONUSU"

Danışman, koronavirüs salgınının ekonomik sorunlara yal açtığını ve bu konuda en sıkıntılı boyutlardan birinin de dış ticaret olduğunu belirterek, "Artık iyice sıkışan şartlar yeni tedbirlerle aşılmaya çalışılmaktadır. Biriken talep kendini hissettirmektedir. Ancak, küresel anlamda bir kısım merkezler bu durumu hem ham madde açısından hem de başka araçlar açısından istismar etmektedirler." ifadelerini kullandı.

"KONTEYNER SORUNU YAŞANIYOR"

Dünya Ticaret Örgütü'nün bu konuda çok dinamik davranması ve ticaretin önüne çıkarılan suni engelleri yok etmesini beklediklerini belirten Danışman, özellikle Türkiye'de ihracatı etkileyecek ölçüde bir konteyner sorunu yaşanmakta olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu durumu etkileyen farklı sebepler olduğu anlaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili bazı tedbirler alabileceği düşünülmektedir. ASRİAD olarak talebimiz, özellikle konuya ilgi gösterilmesi ve sorunun çözümünün organize edilmesidir."