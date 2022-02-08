Konut abonelerinin yüzde 80'inin elektrik tüketimi ilk kademeden

Elektrik faturalarına birinci kademe ve ikinci kademe ayrımı getirildi. İlk kademe daha düşük kullanım içerdiği için konutların yüzde 80'ini kapsadı.

Yaklaşık 30,93 milyon mesken abonesinin günlük elektrik tüketimi 7 kilovatsaat ve altına karşılık geliyor. Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı değişiklik gösterebilirken, hesaplamalar günlük tüketim üzerinden yapılıyor.

KONUT ABONELERİNİN ELEKTRİK TÜKETİMİ İLK KADEMEDEN

Türkiye'de yaklaşık 39 milyon mesken abonesinin yüzde 80'i günlük 7 kilovatsaat ve altı elektrik tüketimini kapsayan ilk kademede yer alıyor.

MESKEN ABONE SAYISI 39 MİLYON

Görevli tedarik şirketlerinin verilerinden derlenen bilgilere göre, elektrikte geçen yıl sonu itibarıyla mesken abone sayısı 39 milyonu buldu.

30,93 MİLYONUNUN ELEKTRİK TÜKETİMİ YILLIK 2 BİN 500 KİLOVATSAAT VE ALTINDA

Mesken abonelerinin yaklaşık 30,93 milyonunun elektrik tüketimi yıllık 2 bin 500 kilovatsaat ve altında hesaplandı. Bu kapsamda, toplam mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 80'inin elektrik tüketimi günlük 7 kilovatsaat ve altı tüketimi kapsayan ilk kademeye karşılık geldi.

KONUTLARIN YÜZDE 20'Sİ BİRİNCİ KADEME SINIRINI AŞTI

Mesken abonelerinin kalan yüzde 20'lik kısmı ise günlük 7 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketimiyle ikinci kademede bulunuyor.

GÜNLÜK 7 KİLOVATSAAT LİMİTİ VAR

Elektrikte 1 Ocak 2022 itibarıyla devreye giren kademeli tarifede ilk kademe için günlük 5 kilovatsaat tüketim limiti belirlenmiş, bu limitin üzerinde kalan tüketimlerin ikinci kademe olacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki açıklamasıyla söz konusu limit, günlük 7 kilovatsaate yükseltildi. Faturaların hesaplanmasında günlük 7 kilovatsaat değerinin dikkate alınması gerekiyor.

KADEMEDE İLK OKUMA VE SON OKUMA ARASINDAKİ SÜRE DEĞİL GÜNLÜK DEĞER BAZ ALINIYOR

Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı değişiklik gösterebilirken, hesaplamalar günlük tüketim üzerinden yapılıyor. İlk kademe kapsamında kilovatsaat başı elektriğin fiyatı 1 lira 37 kuruş, ikinci kademede ise 2 lira 6 kuruş üzerinden hesaplanıyor.