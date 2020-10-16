Konut fiyat endeksi ağustosta artış gösterdi

TCMB Ağustos 2020 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verilerini paylaştı. Konut Fiyat Endeksi, ağustosta aylık yüzde 2,1 ve yıllık ise yüzde 26,2 artışla 144,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bugün iç piyasada beklenen önemli verilerden biri olan Ağustos 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklandı.

KONUT FİYAT ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,1 ARTTI

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan, Ağustos 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 144,4 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,9 artış kaydetti.

ÜÇ BÜYÜK İLDE AYRI AYRI DEĞER ALDI

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,2, 2,3 ve 2,1 artış gösterdi. Endeks değerlerinde 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 23,3, 26,2 ve 27,5 artış yaşandı.