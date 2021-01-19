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Konut Fiyat Endeksi kasım ayında yüzde 1,5 arttı

Konut Fiyat Endeksi kasım ayında yüzde 1,5 arttı

TCMB verilerine göre Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 30 artışla 152,2 seviyesinde gerçekleşti.