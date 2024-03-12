Konut maliyetleri artıyor, fiyatlar sabit kaldı Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut satışlarının ve fiyatlarının seyrini aktararak, emlak piyasasını Ensonhaber için değerlendirdi.

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Özel Haber

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut satışlarının, krediye ulaşımın zorlaşması, deprem nedeni ile konuta erişimin azalması ve yatırımcıların daha düşük getiri getiren altın ve mevduat gibi araçlara yöneldiği için düştüğünü dile getirdi.

Özelmacıklı'ya göre konut satışlarının düşmesi de önce fiyatlara indirim olarak yansıdı ancak son aylarda fiyatlar sabit kaldı.

Mustafa Hakan Özelmacıklı, yükselen enflasyon ortamında maliyetler artarken konut fiyatlarının değişmemesi sektöre göre yine de bir düşüş olarak yorumlanıyor.

"Fiyatların düşeceği beklentisi gerçeği yansıtmıyor"

Emlak Uzmanı Özelmacıklı, Ensonhaber'e yaptığı açıklamada fiyatların yıl ortasında ve sonunda düşüşüne devam etmesi beklentisini gerçeği yansıtmayacağı görüşünü savundu.

"Konut fiyatlarında düşüşler görüyoruz"

Özelmacıklı, Türkiye’de ortalama konut fiyatları metrekaresinin ortalama 30 bin TL, İstanbul’da 44 bin TL, Ankara’da 23 bin ve İzmir’de ise 35 bin TL olduğunu belirterek konut fiyatlarındaki düşüşü şöyle aktardı:

Konut fiyatlarında yaklaşık 7-8 aydır önemli düşüşler görüyoruz. Bu düşüşleri teyit eden endeksler var. Bunlardan bir tanesi de Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi. Aralık ayındaki rakamlara baktığımızda da nominalde yani enflasyondan arındırılmamış halde yüzde 75,5 artarken, reelde sadece yüzde 7,1 arttı. Son bir yıldaki artış da emlak fiyatlarındaki düşüşü bize gösteriyor.

Düşüşün nedenleri

'Peki bu düşüşe neler neden oldu?' dediğinizde öncelikle aslında konut kredi faiz oranlarında önemli yükselmeler oldu. Hatta en son ocak ayında yapılan gayrimenkul satışlarını konutlar kısmına bakıldığında sadece ipotekli satışların payı yüzde 7,4’te kaldı. Yani 100 konutun sadece yaklaşık 7 tanesi kredili satılabildi. Hatta bu rakamlar kasım ve aralık ayında da çok daha düşük seviyedeydi.

"Konut kredisi faizleri yüksek"