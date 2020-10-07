Konut satışında yıl sonu hedefi 1.4 milyon adet

Konut sektörü yetkilileri, ocak-ağustos döneminde 1 milyon 25 bin adet konut satıldığını belirterek, yıl sonunda ise 1 milyon 400 bin adet konut satışı beklediklerini ifade ediyor.

Sektöre ait bir kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, yıla iyi başlayan konut satışlarının pandemi nedeniyle nisan ve mayıs aylarında gerilediğini söyledi. Haziranda başlatılan düşük kredili konut kredisi desteğinin, sektöre tekrar hareketlilik getirdiğini dile getiren Akkuş, sadece 3 aylık haziran-ağustos döneminde ülke genelinde 590 bin adet konut satıldığını belirtti.

Yılın 8 ayında 2019'un aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 42,6'lık artış yaşandığını ve 1 milyon 25 bin adede ulaşıldığını vurgulayan Akkuş, bu dönemde ipotekli konut satışının yüzde 263,7 oranında yükselerek 473 bin 144'e ulaştığını hatırlattı.

"FAİZLERİN ARTMASI SATIŞLARI YAVAŞLATSA DA YIL SONU HEDEFİ 1.4 MİLYON ADET"

Abdülkadir Akkuş, konut satışlarında en cezbedici unsurun yüzde 1'in altındaki faiz oranları olduğunu belirterek, "Faiz oranları yüzde 1'in üzerine çıktığı anda satışlar yavaşlıyor. 8 ayda 1 milyon sınırını aştık. Yıl sonunda ise başta pandemi olmak üzere tüm olumsuz gelişmelere rağmen 1.4 milyon adet konut satışı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

6 MİLYON KONUT DÖNÜŞÜME GİRECEK

Ülke genelinde 6 milyon konutun dönüşüme girmesi gerektiğinin beyan edildiğini anımsatan Akkuş, bu dönüşümün hızlanmasının öneminden bahsetti.

Akkuş, yabancıların Türkiye'ye ilgisinin her zaman devam ettiğini kaydederek, Çinlilerin ve Hindistan vatandaşlarının son dönemde gayrimenkul yatırımına ilgisini arttığını söyledi.