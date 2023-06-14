Konya Akşehir'in tescilli kirazında rekolte beklentisi arttı Konya'nın Akşehir ilçesindeki tescilli kirazın üreticileri, bahar aylarındaki yağışlar sayesinde bu yılki rekoltenin 20 bin tonun üzerinde olmasını beklediklerini ifade etti.

AA

Tarım, Türkiye için gıda güvenliği ve ihracatı noktasında önemli bir koz.

Türkiye'nin dört bir yanında üreticiler rekolte ile ilgili görüşlerini aktarıyor.

Son dönem yağışların etkisiyle rekolte artışı bekleniyor.

Akşehir Gölü havzasının iklimsel etkisiyle aroması, dayanıklılığı ve lezzetliyle ön plana çıkan kiraz, hasat sezonu için gün sayıyor.

Akşehir Ziraat Odası Başkanı Fahri Küçükpolat, bu yıl, ilkbahar yağışlarının fazla olmasından dolayı verimin iyi olduğunu söyledi.

"Bu yıl rekolte20 bin tonun üzerine çıkacak"

Kirazdaki rekolte beklentilerinin yüksek olduğuna işaret eden Küçükpolat, geçen sene 15 bin ton olan rekoltenin, bu yıl 20 bin tonun üzerine çıkacağını öngördüklerini, bu sene yağışların zamanında yağdığını dile getirdi.

Küçükpolat, bazı noktalarda dolu şeklindeki yağışlar nedeniyle yaklaşık 10 hektarlık bir alandaki kiraz bahçelerinin zarar gördüğünü ancak genel durumun iyi olduğunu belirtti.

"Napolyon" cinsi kirazın yüzde 70'i ihraç ediliyor

Kiraz hasadına çok az bir süre kaldığına değinen Küçükpolat, şöyle konuştu:

Yaklaşık 10 güne kadar kiraz hasadının başlayacağını söyleyebiliriz. Akşehir'deki bahçelerimizde ekili bulunan kirazların yüzde 80'i 'Napolyon' dediğimiz kaliteli kiraz türünden. Bunun da yüzde 70'i ihraç ediliyor. Geriye kalanı da iç pazarda alıcı buluyor.

"Geçen yıla oranla bu seneki verim daha iyi"

İlçede yaklaşık 20 yıldır kiraz üreticiliği yapan Tuncay Yılmaz da geçen yıla oranla bu seneki verimin daha iyi olduğunu aktardı. Bu yılki kiraz kalitesinin de yüksek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Havalar, geçen yıllar gibi biraz daha sıcak olsaydı, hasadı 10 gün erkene alabilirdik." dedi.

"İyi bir hasat sezonu bekliyoruz"

İyi bir hasat sezonu beklediklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: