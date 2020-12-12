Konya Ovası'nda mısır fiyatları çiftçinin yüzünü güldürdü

Konya'da, 1 milyon dekar alanda tarımı yapılan ve açıklanan taban fiyatın yüzde 40 üzerinde alıcı bulan mısır, yüksek piyasa fiyatıyla çiftçiyi sevindirdi.

Türkiye'nin mısır ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı tahıl ambarı Konya Ovası'nda çiftçi, sezonun son ürünlerinden mısırın hasadını gerçekleştiriyor.

Kritik tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan Tarım ve Orman Bakanlığı Ürün Masaları'nın hazırladığı "Mısır Analiz Raporu"na göre bu yıl, ülke genelinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimi bekleniyor.

Tohumunda yapılan ıslah çalışmaları, devlet destekleri ve modern tarım teknikleri sayesine Konya'da her geçen yıl ekim alanı artan mısırda, bu yıl 1 milyon 500 bin ton rekolte hedefleniyor.

MISIR ÜRETİMİNİN 3’TE BİRİ KONYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Ülke genelinde 6 milyon 500 bin ton tahmin edilen rekoltenin 2 milyon 500 bin tonunun, Konya Ovası ve çevresinden karşılanması öngörülüyor. Türkiye'de mısır üretiminin 3’te birinin gerçekleştirildiği ovada, buğdaydan sonra en çok üretimi gerçekleştirilen ürün, fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, üretimi ve tüketimi her yıl daha da artan mısırın, kalitesi ve fiyatıyla çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.

Mısır fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü VİDEO

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VERİM KAYBI YÜKSEK FİYATLA TELAFİ OLDU

Piyasa fiyatlarının, taban fiyatını geçerek beklenenin çok üzerine çıktığını aktaran Soylu, bu yıl Konya'da yaşanan verim kaybını yüksek fiyatın telafi ettiğini dile getirdi.

"KONYA MISIR ÜRETİMİNİN MERKEZİ OLDU"

Çiftçilerin mısırı altın kadar değerli gördüğüne değinen Soylu, "Toprak Mahsulleri Ofisi, ton fiyatını 1.325 lira açıklamıştı fakat Konya Ticaret Borsası'nda bin 900 liraya kadar dayandı. Bu da çiftçiler arasında mısır için 'sarı altın' tabiri kullanılıyor." dedi.